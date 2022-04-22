Таиланд отменяет тесты по прибытию с 1 мая

С 1 мая 2022 года Таиланд отменит систему Test & Go, перестав требовать от вакцинированных путешественников сдавать анализы по прибытию. Останется только требование самостоятельно сделать экспресс-тест на антитела. Соответствующее решение было принять на заседании Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 в пятницу, 22 апреля. Впрочем, система Thailand Pass пока остается, как и обязательная медицинская страховка.

22 Апреля 2022, 03:49 PM

Пассажиры в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

«Туризм восстанавливается, и тексты на антитела будут более удобными и быстрыми для гостей страны», – заявил после совещания глава правительства Прают Чан-Оча, сообщает Bangkok Post.

«Многие страны сейчас значительно смягчают ограничения на путешествия, а наша страна в значительной мере зависит от туризма в плане поддержания экономики», – добавил премьер-министр.

Официальный представитель CCSA Тависилп Висануйотхин позже подтвердил, что с 1 мая системы Test & Go в принципе не будет, но будут разные «меры» для вакцинированных и невакцинированных туристов, прибывающих воздушным транспортом.

По словам господина Висануйотхина, от вакцинированных туристов не будут требовать сдавать тесты на коронавирус, вместо этого им будет «рекомендовано» самостоятельно сделать АТК, а при положительном результате или начать лечение по страховке, или самостоятельно.

От невакцинированных туристов будет требоваться отрицательный ПЦР-тест, полученный в течение 72 часов до вылета. По прибытию они должны будут провести пять дней в карантине и сдать еще один ПЦР-тест на четвертый-пятый день.

Путешественники, которые будут отнесены к группе высокого риска (к примеру, по причине возможного контакта с зараженным в самолете), также будут проходить пятидневный карантин.

Для всех въезжающих остается обязательной медицинская страховка с покрытием, включающая COVID-19. При этом минимальный размер страхового покрытия снижен до 10 тыс. долл.

Господин Висануйотхин отметил, что решение об отмене обязательных тестов для вакцинированных было принято на фоне того, что среди прибывающих из-за рубежа по программе Test & Go доля положительных анализов всего 0,46%.

Также меняется порядок въезда через наземные КПП, хотя он объяснен пока не очень четко. Основное правило сводится к тому, что для людей, не прошедших вакцинацию, остается обязательным пятидневный карантин. Вакцинированные могут въехать без карантина при отрицательном АТК-тесте на коронавирус.

Про отмену системы Thailand Pass ничего сказано не было.