Таиланд отменяет сборы за визы по прибытию на два месяца

Правительство Таиланда приняло решение сделать визы по прибытию бесплатными в ноябре и декабре этого года. Таким образом власти страны намерены простимулировать рост турпотока из Китая.

Новости Пхукета

18 Октября 2018, 09:51 AM

Фото: Suvarnabhumi Аirport

Как пишет Bangkok Post, отменить сборы за визы по прибытию для граждан 21 страны предложил вице-премьер Таиланда Сомкид Джатусрипитак. На сайтах Министерства иностранных дел Таиланда и Иммиграционного бюро соответствующая информация пока не опубликована (* см. примечание в конце статьи).

Право на получение виз по прибытию имеют туристы с паспортами следующих стран и территорий:

Андорра,

Бутан,

Болгария,

Китай,

Кипр,

Эфиопия,

Фиджи,

Индия,

Казахстан,

Латвия,

Литва,

Мальдивы,

Мальта,

Маврикий,

Папуа – Новая Гвинея,

Румыния,

Сан-Марино,

Саудовская Аравия,

Тайвань,

Украина,

Узбекистан.

В настоящий момент сбор за визу по прибытию составляет 2 тыс. бат. Виза оформляется на специальной стойке в международном аэропорту и дает право на пребывание в Таиланде в течение 15 дней с туристическими целями. Подать заявление на визу по прибытию можно заранее через сайт Иммиграционного бюро.

Россияне пользуются привилегией безвизового въезда в страну с туристическими целями на срок до 30 дней на основаниии межправительственного соглашения между РФ и Таиландом.

В тайском правительстве надеются, что бесплатные визы по прибытию подстегнут турпоток в Таиланд из 21 перечисленной выше страны и позволят перевыполнить план по количеству принятых туристов, причем именно за счет отдыхающих из Китая.

Как пишет Bangkok Post, правительство Таиланда ожидает, что бесплатный въезд привлечет в Таиланд 12 млн китайцев (предыдущий «таргет» – 10,5 млн), а общий турпоток приблизится к 40 млн (предыдущий «таргет» – 38 млн).

В публикации Bangkok Post также указывается, что «правительство рассматривает возможность отмены визового сбора в размере 2000 бат для китайских туристов с целью увеличения их числа». Газета не уточняет, что имеется в виду в данном случае. Речь может идти об отмене сбора за визу по прибытию для китайцев на неопределенный срок или о бесплатном оформлении однократных туристических виз.

Напомним, в предыдущий раз Таиланд вводил схожие визовые послабления в высокий сезон 2016-2017 годов. Тогда правительство полностью отменило сбор за однократные туристические визы для граждан всех стран (кроме внесенных в черный список МИД Таиланда), а сбор за визу по прибытию был сокращен с 2 тыс. бат до 1 тыс. бат.

*Дополнение от 19 октября: Министр туризма Таиланда назвал отмену сборов за визы по прибытию в этом году маловероятной (см. здесь).