Таиланд отменил требование о сертификатах о вакцинации для въезда в страну

Власти Таиланда на фоне давления со стороны бизнеса пересмотрели принятое, но так, видимо, и не оформленное юридически решение о возвращении с 9 января требования о том, что для посадки на рейс в Таиланд нужно предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о недавно перенесенной болезни или о показания, не позволяющих привиться. Требование о страховке для некоторые туристов остается в силе.

Новости Пхукета

9 Января 2023, 04:34 PM

Фото: TAC Phuket, ThaigovSpokesman / Facebook

О пересмотре решения объявил его инициатор – глава Минздрава и вице-премьер Анутин Чарнвиракун. Одним из первых, что характерно, об отмене сообщило зарубежное агентство Reuters, а потом об этом написали и местные СМИ. Газета Bangkok Post сперва опубликовала оригинальную заметку Reuters, а затем заменила собственным пересказом этого текста. На сайте правительства Таиланда последняя новость – анонс ограничений господином Чарнвиракуном от 5 января.

«Предъявление доказательства вакцинации [для въезда] создаст трудности и будет неудобным, поэтому коллективно решено, что в этом нет необходимости», – цитирует Reuters заявление вице-премьера Чарнвиракуна с пресс-конференции 9 января.



Чиновник подчеркнул, что не привившиеся от COVID-19 путешественники продолжат свободно въезжать в страну без тестов по прибытию. Он объяснил это достаточной степенью иммунизации населения в Таиланде и за рубежом.

При этом необходимой остается медицинская страховка для тех иностранцев, которые после после пребывания в Таиланде будут вылетать в страну, требующую для въезда отрицательный тест на COVID-19. Это относится, к примеру, к туристам из Индии и Китая, которые смогут вернуться домой только при отрицательном тесте. Страховка нужна для того, чтобы при положительном анализе такой иностранец смог пройти лечение в Таиланде за счет страховой компании. Сумма покрытия – от 10 тыс. долларов США, время покрытия – все время пребывания в Таиланде плюс еще семь дней.

В пятницу и субботу туристический бизнес Пхукета направил возглавляющему правительство генералу Праюту Чан-Оче два коллективных письма (первое, второе) с просьбой пересмотреть возвращение требования об обязательной вакцинации для посадки на рейс в Таиланд. Во втором из писем Туристическая ассоциация Пхукета (РТА) говорило, что после первого же анонса этой меры министром Чарнвиракуном западные и российские туристы начали отменять поездки.

При этом от Китая, с открытием границ которого связывают возвращение контроля, не ожидают большого турпотока в первые недели. Сейчас между странами совершается всего 15 рейсов. Однако на фоне открытия новых рейсов Таиланд ожидает по итогам года 7-10 млн китайцев.