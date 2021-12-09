В пятницу, 10 декабря, Королевство Таиланд отмечает День конституции, являющийся нерабочим днем. Таким образом вторую неделю подряд у жителей страны трехдневные выходные.

Новости Пхукета

9 Декабря 2021, 09:38 PM

Переход к конституционной монархи произошел в Таиланде в 1932 году.

День конституции отмечается ежегодно 10 декабря в честь перехода Таиланда от абсолютной монархии к конституционной в 1932 году. Переход состоялся в правление Короля Рамы VII. Конституция была принята после бескровного переворота. С этого момента «высшая власть в стране принадлежит народу».

С 1932 года Таиланд менял основной закон более двух десятков раз, зачастую после очередные военных переворотов. Нынешняя конституация от апреля 2017 года была принята аналогичным образом.

10 декабря в Таиланде закрыты большинство государственных учреждений, включая Иммиграционное бюро, Департамент трудоустройства, Департамент наземного транспорта, окружные управы.

Основные офисы банков закрыты, но банковские услуги можно получить в отделениях при торговых центрах. Запрета на продажу алкоголя День конституции не предусматривает.