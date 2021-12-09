Таиланд отмечает День конституции

День конституции отмечается ежегодно 10 декабря в честь перехода Таиланда от абсолютной монархии к конституционной в 1932 году. Переход состоялся в правление Короля Рамы VII. Конституция была принята после бескровного переворота. С этого момента «высшая власть в стране принадлежит народу».
С 1932 года Таиланд менял основной закон более двух десятков раз, зачастую после очередные военных переворотов. Нынешняя конституация от апреля 2017 года была принята аналогичным образом.
10 декабря в Таиланде закрыты большинство государственных учреждений, включая Иммиграционное бюро, Департамент трудоустройства, Департамент наземного транспорта, окружные управы.
Основные офисы банков закрыты, но банковские услуги можно получить в отделениях при торговых центрах. Запрета на продажу алкоголя День конституции не предусматривает.