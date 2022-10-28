Таиланд отложил ввод запрета на внесение денег на счет через CDM без карты

Власти Таиланда приняли решение отложить ввод запрета на внесение денег на банковский счет через CDM (банкоматы с функцией приема наличных) без банковской карты. Об этом заявил глава тайского Центробанка Сутхапут Сутхивартнарыпут.

Новости Пхукета

28 Октября 2022, 02:22 PM

Банкоматы CDM в Таиланде продолжат принимать наличные для анонимного зачисления на счета. Фото: Nutthawat Wicheanbut / Bangkok Post

Запрет на анонимное внесение средств на банковские счета через CDM был предложен тайским Агентством по борьбе с отмыванием средств AMLO) и должен был вступить в силу с 15 ноября. Однако, как заявил глава ЦБ, реализация идеи была отложена на фоне жалоб «некоторых потребителей» на неудобства, пишет Bangkok Post.

Господин Сутхивартнарыпут заявил 28 октября, что Центральный банк вместе с профильными регулирующими ведомствами и Ассоциацией тайских банкиров (ТВА) ищет решение, которое позволило бы одновременно обеспечить и удобство, и прозрачность транзакций.

Среди вариантов – идентификация вносящего через тайское удостоверение личности (что отрезает от услуги всех иностранцев), одноразовый пароль или приложения для мобильного банкинга.

«Однако Центральный банк должен обсудить вопрос с вовлеченными сторона перед принятием решения», – заявил глава Банка Таиланда.

Господин Сутхивартнарыпут отметил, что использование тайского ID для валидации транзакций через CDM может создать риски для пользователей, к примеру, если человек забудет забрать карту из банкомата.

В то же время, по словам главы ЦБ, банкам нужно будет модернизировать CDM для считывания данных с национальных ID при зачислении средств на счет. Это, в свою очередь, повлечет рост операционных расходов у финансовых организаций.

Таким образом, пока решение не найдено, граждане Таиланда и иностранцы по-прежнему будут иметь возможность вносить наличные на банковские счета через CDM без использования банковских карт.