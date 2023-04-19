Таиланд отложил ввод туристического сбора до сентября

Обязательный туристический сбор в 300 и 150 бат со всех въезжающих в Таиланд иностранных туристов вступит в силу не раньше сентября. Министр туризма страны Пхипхат Рачтакитпракарн признал, что вопрос с тем, как собирать деньги с авиапассажиров до сих пор не решен, поэтому начать взимать въездной налог с июня не получится. По некой причине Минтуризма хочет, чтобы с прибывающих самолетами деньги собирали авиакомпании при бронировании билетов, хотя на наземных КПП планируется организовать отдельные стойки оплаты въезда для туристов.

Новости Пхукета

19 Апреля 2023, 06:54 PM

Встреча китайских туристов в аэропорту Don Mueang. За год КНР должна обеспечить 5 млн визитов, въезд для китайцев визовый, то есть платный. Фото: Don Mueang International Airport

Комментируя перенос даты ввода сбора, господин Ратчакитпракарн напомнил, что правительство планирует возложить обязанность собирать деньги с авиапассажиров на авиакомпании. Однако сами перевозчики до сих пор не знают, как при бронировании билета отличить иностранного туриста, иностранного резидента Таиланда и тайского гражданина, пишет Bangkok Post.

Гражданина Таиланда, разумеется, можно опознать по использованию тайского паспорта при покупке билета, но в случае с иностранными туристами и экспатами это не сработает, а проверять цели визита никак не входит в полномочия перевозчиков. Кроме того, авиакомпании добавляют, что не могут осуществлять какую-либо сегрегацию пассажиров, деля их на разные категории по гражданству и другим параметрам.

Невозможность ввода сбора для авиапассажиров с июня должна означать перенос даты старта инициативы и на другом транспорте, отметил председатель-советник Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Рактэнгам. Также он добавил, что правительству все же нужно озаботиться созданием единой структуры, которая будет централизованно заниматься сбором въездного налога с туристов, а не отдавать это на откуп перевозчикам и другому бизнесу.

При этом господин Рактэнгам согласен с самой идеей налога на въезд и использования соответствующих денег для развития туристических локаций и покрытия медицинских расходов туристов в Таиланде. Именно на эти две цели Минтуризма планирует тратить туристические 300 бат (для авиапассажиров) и 150 бат (для въезжающих по земле и по морю).

Господин Рактэнгам отметил, что за один лишь прошлый год неоплаченные медицинские счета туристов на Пхукете составили 10 млн бат. Их происхождение иллюстрирует, в частности, кейс Владислава Калаева, погибшего в мотоциклетной аварии в Раваи 15 апреля. Мужчина скончался, но предпринятые медиками Vachira Phuket Hospital попытки спасти его обошлись в 276 тыс. бат, из которых 86 тыс. пришлись на переливание крови. Теперь родственники Калаева собирают средства для оплаты счета.

Министр туризма Пхипхат Ратчакитпракарн изначально говорил, что на обязательную медицинскую страховку для всех туристов должно хватить 10% от нового сбора. Сейчас Bangkok Post пишет (со ссылкой на того же министра) о примерно 17%.

Туристическая отрасль, не возражающая против въездного налога, продолжает подчеркивать, что он должен быть продуманным, а расходование средств должно быть прозрачным. В частности, господин Рактэнгам в очередной раз напомнил о гостях из Малайзии и Лаоса, которые регулярно посещают Таиланд на выходные и которых может оттолкнуть 150-батовый сбор за каждое пересечение сухопутной границы.

В свою очередь, президент Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Мариса Сукосон Нунбхакди напомнила о том, что туризм еще не до конца вышел из коронавирусного кризиса, так что любое действие, связанное с удорожанием и усложнением поездок, должно предприниматься как минимум острожно.

Госпожа Сукосон Нубхакди не сказала этого, но удар по привлекательности Таиланда нанесло уже само заявление властей страны о планах сделать въезд в Королевство платным. Пусть речь и идет о сумме менее 10 долларов, но сама идея сбора пришлась не по душе многим потенциальным туристам, если судить по реакции в соцсетях.

Точно так же было в начале года с планами вернуть коронавирусный контроль на границах – возвращения тестов не произошло, однако отмены бронирований начались и без них, просто на фоне новостей о том, что это может случиться.