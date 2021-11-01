Таиланд открылся для туристов из 63 стран

В международном аэропорту Suvarnabhumi в понедельник царила позитивная атмосфера – после долгого перерыва главные воздушные ворота столицы открылись для туристов. С 1 ноября вакцинированные иностранцы могут посещать Таиланд без необходимости проходить карантин или ограничивать первые дни пребывания специально выделенными «песочницами».

1 Ноября 2021, 11:19 PM

Фото: Charoenkiatpakul / Bangkok Post









Первым в понедельник, 1 ноября, в Suvarnabhumi совершил посадку рейс All Nippon Airways номер NH 805 из Токио. На борту были 11 иностранцев и 32 тайских гражданина. Затем там же сел рейсThai Airways International номер TG 931 из Парижа, сообщает Bangkok Post.

О прилету пассажиры прошли тщательные медицинский контроль. Встречавший их персонал был облачен в защитные костюмы, но прием был все же самым теплым.

Генеральный менеджер Suvarnabhumi Киттипонг Киттикачорн заявил, что всего на понедельник был запланирован 61 рейс (преимущественно из Европы). Общее число пассажиров оценивалось в 3 тыс. человек, из которых 2,3 тыс. должны были быть иностранцами.

Господин Киттикачорн заявили, что остался доволен тем, как проходил прием пассажиров. Из минусов он отметил лишь задержки на станциях медицинского контроля, где проводится проверка не только состояния здоровья прилетающих, но и их сертификатов о вакцинации. Из-за этого временами там скапливается слишком много людей.

Официальный представитель правительства Тханакорн Вангбунконгчана отметил, что за пять дней (понедельник-пятница) через Suvarnabhumi должны пройти 15,2 тыс. пассажиров, включая как прилетающих, так и улетающих. В общей сложности рейсы должны выполнить 27 авиакомпаний.

В понедельник, 1 ноября, Suvarnabhumi и международный аэропорт Пхукета стали дверями в Королевство для иностранцев. Опрошенные журналистами иностранцы единогласно говорили, что счастливы снова увидеть Таиланд после долгого перерыва, связанного с пандемией.

«Мы счастливы, очень счастливы. Обычно каждый год мы проводили шесть зимних месяцев в Таиланде, поскольку в Германии просто холодно. В последний раз, перед короной, мы прилетали в Таиланд в 2019 году. Это было так давно», – заявил AFP Андре Винклер, один из прибывших в страну европейских туристов.

Официальный представитель правительства отметил, что премьер-министр Прают Чан-Оча пристально следит за тем, как происходит открытие страны. Впрочем, наблюдать ему приходится издалека. Сам он сейчас находится на климатическом саммите в Глазго.