Таиланд открылся для привитых «Спутником Лайт»

Власти Таиланда разрешили лицам, привитым вакциной «Спутник Лайт», съезд в страну без карантина по программе Sandbox. Ранее признавался лишь полноценный двухкомпонентный спутник.

Новости Пхукета

17 Февраля 2022, 09:00 AM

Прибытие рейса из Иркутска в аэропорт Пхукета. Фото: AoT Phuket

Информацию о признании «Спутника Лайт» корреспонденту ТАСС подтвердила глава отдела новостей Министерства иностранных дел Таиланда Марати Налита Андамо. Также соответствующая информация размещена на странице Консульского департамента МИД, сообщает ТАСС. В системе Thailand Pass также появилась возможность выбрать из списка вакцин «Спутник Лайт», сообщает ТАСС.

Агентство напоминает, что в начале февраля посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил российским журналистам, что дипломатическая миссия обратилось к властям королевства с просьбой включить препарат «Спутник Лайт» в список вакцин, разрешенных для въезда в страну без карантина.

Напомним, что россияне в настоящий момент занимают первое место среди иностранцев по числу прибытий на Пхукет. За ноябрь, декабрь и январь остров принял по программе Phuket Sandbox около 120,4 тыс. туристов. На долю россиян пришлась треть от общего числа (40,3 тыс.). Следом с большим отрывом расположились немцы (20,7 тыс.), британцы (16,1 тыс.), шведы (11,7 тыс.) и французы (10,4 тыс.).





