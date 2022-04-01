Таиланд открыл пограничный переход в Садао

Сухопутный пограничный переход в Садао на границе Таиланда и Малайзии возобновил работу 1 апреля, однако для пересечения границ в тайскую сторону по-прежнему нужна предварительная регистрация в системе Thailand Pass. Отсутствие регистрации послужило основанием для ряда отказов во въезде в страну в первый день работы перехода.

Новости Пхукета

Как пишет Bangkok Post, пропускной пункт в Садао открылся в 5 утра. К этому момент заявки на въезд в Таиланд через систему Thailand Pass оформили 107 граждан Малайзии. Все они пересекли границу, в отличие от тех, кто решил, что пограничный переход работает в том же режиме, что и до пандемии (когда было достаточно лишь паспорта).

Bangkok Post указывает, что пограничный переход в Садао является основным каналом въезда в Таиланд из Малайзии по земле. Издание имеет в виду пункт контроля в городе Данок (по другую сторону границы находится пункт в городе Букит-Каю-Хитам в штате Кедах). При этом даже в самом округе Садао есть дополнительные переходы, включая железнодорожный в Паданг-Бесаре. Все они возобновили работу одновременно с пунктом в Даноке.

Для въезда из Малайзии по системе Test & Go нужно зарегистрироваться в системе Thailand Pass и пройти ПЦР-тест сразу после пересечения границы. Результаты анализов должны быть готовы в течение четырех-шести часов. В городе имеется семь отелей, прошедших сертифкацию по стандарту SHA+.

Глава округа Садао Сури Сирявонг заявил, что открытие пограничного перехода прошло гладко, хотя и были случаи недопонимания правил въезжающими. Как говорилось выше, некоторые малайзийцы ошибочно решили, что въезд в Таиланд стал свободным, что не соответствует действительность. Страна намеревается снять ограничения только после 1 июля (и при условии, что число заражений COVID-19 упадет до уровня, когда болезнь можно будет признать эндемичной).

Глава отделения Минтуризма в Сонгкхла Ратчата Самранчаларак заявил, что провинция готова снова принять гостей из Малайзии. Для решения возникающих у них вопросов был организован специальный координационный центр. Также господин Самранчаларак отметил, что одновременно с открытием погранперехода в Садао были смягчены правила въезда в страну.

Правила въезда с 1 апреля

Въезд в Таиланд по-прежнему открыт по трех базовых программам – Test & Go, Sandbox и Happy Quarantine. Первые две предназначены для путешественников, прошедших полную вакцинацию признанными Таиландом вакцинами (включая «Спутник V»). Главные изменения с 1 апреля – отмена требования об обязательном отрицательном ПЦР-тесте перед поездкой и сокращение срока карантина / пребывания в «песочнице» до пяти дней.

Test & Go. Участвуют только полностью вакцинированные иностранцы из всех стран и тайские граждане. Въезд разрешен воздушным, морским и сухопутным транспортом.

Перед въездом требуется регистрация в системе Thailand Pass, оформление страховки на сумму не менее 20 тыс. бат (альтернатива – наличие тайской карточки соцстрахования), оплата ПЦР-теста по прилету и одной ночи в отеле SHA+ в ожидании результатов, а также АТК-теста на пятый день пребывания. В случае положительного теста прибывший будет направлен на лечение за свой счет соблюдением изоляции, также изоляция предписана лицам, контактировавшим с зараженным в пути. Продолжительность изоляции – не менее 10 дней. В случае отрицательного теста путешественник может свободно перемещаться по всей стране.

Sandbox. Участвуют только полностью вакцинированные иностранцы из всех стран и тайские граждане. Въезд разрешен воздушным, морским и сухопутным транспортом (через наземные переходы пропускаются только тайские граждане и граждане соседних государств). Въезд разрешен только в провинции Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Сураттхани (Самуи, Пханган, Тао), Чобури (Банг-Ламунг, Паттайя, Срирача, На-Джомтьен, Банг-Сарэ) и Трат (Чанг).

Перед въездом требуется регистрация в системе Thailand Pass, оформление страховки на сумму не менее 20 тыс. бат (альтернатива – наличие тайской карточки соцстрахования), оплата пяти ночей в отеле SHA+ и тестов в зависимости от выбранной провинции. После пяти дней в «песочнице» разрешены свободные поездки по всей стране.

В случае положительного теста прибывший будет направлен на лечение за свой счет соблюдением изоляции, также изоляция предписана лицам, контактировавшим с зараженным в пути. Продолжительность изоляции – не менее 10 дней.

Happy Quarantine. Участвуют все желающие из любых стран, вакцинация не важна. Въезд разрешен воздушным, морским и сухопутным транспортом. Перед въездом требуется регистрация в системе Thailand Pass, оформление страховки на сумму не менее 20 тыс. бат (альтернатива – наличие тайской карточки соцстрахования).

Схема предполагает обязательный пятидневный карантин в отеле с сертификатом AQ, размещение должно быть оплачено заранее, равно как и ПЦР-тесты в первый и последний день карантина. В случае положительного теста путешественник отправляется на лечение с соблюдением изоляции за свой счет.

От участников всех схем требуется соблюдение актуальных предписаний тайских властей по обеспечению эпидемиологической защиты. Также некоторые из совершающих полеты в Таиланд авиакомпаний могут иметь собственные требования к пассажирам, невыполнение которых повлечет за собой отказ в посадке на рейс.