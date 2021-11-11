Таиланд открыл дополнительные горячие линии по проблемам Thailand Pass

Департамент консульских вопросов Министерства иностранных дел Таиланда (МИД) открыл дополнительные круглосуточные горячие линии для лиц, испытывающих проблемы при получении разрешения на въезд в страну Thailand Pass.

Новости Пхукета

11 Ноября 2021, 04:34 PM

Фото: Департамент консульских вопросов

Уведомление о новых доступных номерах было выпущено 10 ноября. В частности, информация была опубликована на странице Phuket Info Center в Facebook, которую ведет пхукетский офис Министерства внутренних дел.

Телефоны для получения информации следующие:

+66-2-572-8442

+66-65-205-4247

+66-65-205-4248

+66-65-205-4249

Сообщения о технических проблемах в работе сервиса Thailand Pass можно направлять на электронную почту support@tp.consular.go.th. Находящихся за границей лиц также могут проконсультировать сотрудники тайских посольств и генеральных консульств за рубежом.

Напомним, что при запуске системы Thailand Pass МИД столкнулся с большим количеством жалоб от иностранцев, которые испытывали многочисленные проблемы при подаче документов через данный онлайн-сервис.

В некоторых случаях сбои происходили даже при подаче заявлений членами одной семьи. К примеру, заявление мужа удовлетворялось, а аналогичный комплект бумаг от жены не принимался. Среди прочего это приводило к тому, что путешественники отказывались от планов посетить Таиланд.

В прошлое воскресенье (7 ноября) официальный представитель правительства Тханакорн Вангбунконгчана заявил, что премьер-министр Прают Чан-Оча находится в курсе ситуации и уже отдал профильным ведомствам распоряжение решить все проблемы.