Таиланд остался в первой десятке стран мира с самыми опасными дорогами

Королевство Таиланд по-прежнему осталось в списке стран с самой высокой смертностью на дорогах. Показатель составляет 32,7 чел. на 100 тыс. населения.

Новости Пхукета

10 Декабря 2018, 04:56 PM

По риску погибнуть в дорожной аварии Таиланд является лидером среди всех стран Юго-Восточной Азии. Фото: Архив The Phuket news

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила очередной доклад о смертности на дорогах в разных странах мира – Global status report on road safety 2018. В основе доклада – официальная статистика за 2016 год.

Согласно данным ВОЗ, за три года, прошедших с предыдущего сбора данных, Таиланд не достиг никаких успехов в снижении смертности на дорогах. Если в предыдущем докладе уровень смертности составлял 32,6 чел. на 100 тыс. населения, то в нынешнем – 32,7 чел.

Таким образом Таиланд остался в списке стран с самыми опасными дорогами в мире. Более высокий показатель зафиксирован только в таких странах как Либерия (35,9), Сент-Люсия (35,4), Бурунди (34,7) Зимбабве (34,7), Доминиканская республика (34,6), Демократическая Республика Конго (33,7), Венесуэла (33,7), ЦАР (33,6). Всего в докладе приведены данные по 175 странам.

Также Таиланд оказался самой опасной страной Юго-Восточной Азии для водителей и пассажиров. Второе место в этом списке занимает Вьетнам (26,7). Для сравнения, самая безопасная азиатская страна – Сингапур (2,8), средний показатель по региону – 20,7.

Согласно данным ВОЗ, чаще всего в Таиланде гибнут водители и пассажиры двухколесных и трехколесных моторизованных средств (74% всех погибших). На водителей и пассажиров легковых автомобилей приходится 12% летальных случаев, на пешеходов и велосипедистов – 8% и 3% соответственно. Доли остальных групп, включая водителей и пассажиров автобусов, не превышают 1%. Мужчины в авариях гибнут почти в четыре раза чаще, чем женщины (79% против 21%).

Печальную статистику в Таиланде ВОЗ связывает со слабым контролем за соблюдением ПДД, в частности, недостаточными организация считает меры по борьбе с вождением в пьяном виде, отсутствием шлемов у мотоциклистов, езду с непристегнутыми ремнями в автомобилях.

По данным ВОЗ, сейчас в Таиланде шлемы носят 51% водителей мотоциклов и 20% пассажиров. Пристегиваются в автомобилях 58% водителей и 40% пассажиров на передних сидениях.

Как указывает ВОЗ, ежегодно в мире происходит 1,35 млн случаев смерти в результате ДТП, при этом дорожные аварии остаются первой причиной гибели детей и молодых людей (5-29 лет).

«Риск смерти в результате ДТП в странах с низким уровнем дохода по-прежнему в три раза превышает аналогичный показатель в странах с высоким уровнем дохода. Самые высокие показатели наблюдаются в Африке (26,6 случая на 100 тыс. чел.), а самые низкие – в Европе (9,3 случая на 100 тыс. человек), – отмечает ВОЗ.