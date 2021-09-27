Таиланд остается закрытым для Малайзии и Индонезии

Граждане Малайзии и Индонезии пока не входят в число лиц, которые могут принять участие в программе Phuket Sandbox, однако Туристическое управление Таиланда (ТАТ) видит в этих рынках значительный потенциал.

Новости Пхукета

27 Сентября 2021, 03:41 PM

До пандемии туристы из Малайзии могли бюджетно слетать на Пхукет рейсами AirAsia. Фото: Yuda Nugrahadi

Как отметил директор офиса ТАТ в Джакарте Сопхон Тантайотай, у индонезийских пользователей социальных сетей сохраняется позитивный настрой в отношении поездок за рубеж, при это официально власти страны их не запрещают. Проблемы заключаются в другом.

Поскольку Таиланд пока не относит Индонезию к числу безопасных стран, туристы оттуда должны в обязательном порядке проходить 14-дневный карантин после прибытия в Королевство. Дело в том, что в июле в Индонезии была зафиксирована масштабная вспышка коронавируса, в ходе которой число новых случаев заболевания достигало 60 тыс. в день.

Сейчас ситуация улучшилась. Согласно статистике индонезийских властей, к настоящему моменту полностью вакцинировано примерно 30% из 46-миллионного населения страны, тогда как в Джакарте показатель достигает почти 100%. Количество ежедневно выявляемых новых случаев с середины августа составляет около 3-5 тыс.

Впрочем, поездкам в Таиланд мешает политика не только тайских, но и индонезийских властей. После возвращения на родину индонезийцы должны проходить восьмидневный карантин. При этом до пандемии средний срок пребывания индонезийского туриста в Таиланде составлял пять-семь дней.

«Также один лишь проект Phuket Sandbox сам по себе может и не вызывать большого спроса, поскольку туристы предпочитают совмещать поездку с посещением Бангкока. Открытие столицы поможет оживить объем гостей с индонезийского рынка», – считает господин Тантайотай.

Еще одна проблема заключается в том, что границы самой Индонезии остаются закрытыми для туристов. По этой причине авиасообщение с этой азиатской страной остается практически прерванным.

По словам господина Тантайотая, возобновление международных рейсов и снятие ограничений на трансграничные перемещения может быстро принести плоды и обещать уверенное восстановление числа визитов к февралю следующего года. До пандемии суммарное ежемесячное количество мест на рейсах из Индонезии в Таиланд превышало 22 тыс. Всего в 2019 году Королевство приняло 709,6 тыс. гостей из Индонезии, сгенерированная этими туристами выручка составила 18,2 млрд бат.

Еще более неоднозначная ситуация с Малайзией, туристы из которой также не могут участвовать в программе Phuket Sanbox. Как отмечает директор офиса ТАТ в Куала-Лумпуре Нонгйао Джирундор, до пандемии малайзийский рынок был вторым по численности гостей для Таиланда. Страна принимала до 4,2 млн граждан Малайзии, приносивших около 107 млрд бат экономикам самых популярных туристических направлений Королевства.

Около 60% туристов до пандемии попадали в Таиланд через сухопутных пограничные пункты. Самым популярным направлением являлась провинция Сонгкхла, где находит пункт Садао. Следом шли Бангкок, Краби, Пхукет и Чианг-Май. Также стоит отметить, что благодаря деятельности лоукостера AirAsia билеты на самолеты из Куала-Лумпура также никогда не были излишне дорогими.

По словам госпожи Джирундор, туристы из Малайзии заинтересованы в программе Phuket Sandbox, однако само малайзийское правительство стимулирует внутренний туризм, включая посещение таких направлений как Малакка, Лангкави и Саравак. По состоянию на 20 сентября полностью вакцинировано было 79,6% из 32-миллионного населения страны.