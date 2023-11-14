Таиланд опроверг слухи о привлечении полиции Китая к обеспечению безопасности туристов

Королевская полиция Таиланда не планирует привлекать коллег из Китая к обеспечению безопасности китайских туристов во время отдыха в Королевстве, хотя практика сотрудничества в туристической сфере, действительно, была опробована Италией. Соответствующее заявление сделал глава тайской полиции генерал Торсак Суквимон. Одновременно офицер отметил, что координация по борьбе с международной преступностью будет продолжена, но речь идет об обмене информацией, а китайскую сторону в процессе представляют сотрудники полиции, приписанные к посольству КНР в Таиланде.

Новости Пхукета

14 Ноября 2023, 09:56 AM

Королевская полиция Таиланда уверена, что сможет обеспечить безопасность туристов из Китая своими силами и без привлечения китайских коллег. Фото: Royal Thai Police

Генерал Суквимон выступил с официальным заявлением 13 ноября, когда новость о приглашении китайских полицейских в Таиланд сначала облетела тайские СМИ и социальные сети, а потом была переработана и развита зарубежными изданиями.

Поводом для спекуляций стало обсуждение итальянского опыта на встрече премьер-министра Сеттхи Тхавасина с главой Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун и другими официальными лицами в аэропорту Suvarnabhumi.

Газета The Nation, в частности, утверждала, что госпожа Киатпхайбун «объявила о соответствующем шаге» [приглашении китайских полицейских в страну], хотя затем в том же тексте указывало, что обсуждение идеи с китайской стороной еще только должно состояться.

Китайское издание South China Morning Post писало об идее более сдержанно. В публикации говорилось, что такое решение по стимулированию доверия со стороны китайских туристов именно «обсуждалось на встрече премьер-министра Сеттхи Тхависина с руководителями полиции и туристических ведомств». В заголовке сразу подчеркивалось, что у тайцев мысль не нашли поддержки.

В аналогичной тональности сообщило о состоявшемся обсуждении агентство Bloomberg, причем тоже с указанием, что идея вызвала негативную реакцию в Таиланде Однако в российских СМИ новость была доведена до абсурда.

«В Таиланде собираются открыть китайские полицейские участки», – сообщало агентство РБК, не справившееся с переводом английского глагола to station.

Глава Королевской полиции Таиланда генерал Торсак Суквимон опроверг существование планов по приглашению китайских полицейских для работы в курортных локациях в тот же день, 13 ноября. Спекуляции в соцсетях он назвал «неправильным пониманием вопроса», пишет Bangkok Post.

Генерал Суквимон указал, что в Италии власти приглашали китайских полицейских для облегчения коммуникации с туристами, поскольку там остро стоял вопрос языкового барьера. В Таиланде, как подчеркнул офицер, такой проблемы нет.

Глава полиции отметил, что на официальном уровне, действительно, обсуждает создание тайско-китайского координационного центра для борьбы с криминалом, но речь идет именно об «обмене информацией о преступниках и преступлениях». С китайской стороны в этом информационном обмене участвуют сотрудники полиции, приписанные к посольству КНР в Таиланде.

При этом координация между Пекином и Бангкоком дает конкретные результаты. В сентябре на Пхукете тайские полицейские арестовали гражданина КНР, объявленного в своей стране в розыск в связи с мошенничеством на сумму, эквивалентную 5,6 млрд бат.

Китаец, фигурирующий в отчетах Иммиграционного бюро под именем Гао, находился в Королевстве по визе Thailand Elite. Мужчина арендовал люксовую виллу в Раваи, где жил с несколькими родственниками.

Китайца арестовали сразу после того, как Китай по дипломатическим каналам сообщил о нем тайской стороне.