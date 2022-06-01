Таиланд одобрил «Спутник Лайт» как вакцину для въезда в страну

О включении «Спутника Лайт» в список признанных Таиландом вакцин сообщило 1 июня генеральное консульство России в провинции Пхукет. Для въезда в Королевство в качестве вакцинированного прививку нужно сделать не позднее, чем за 14 дней до путешествия. Ранее Таиландом признавался только «полный» двухкомпонентный «Спутник».
Напомним, что Таиланд с 1 июня упростил и ускорил правила въезда в страну при сохранении требования о регистрации через систему Thailand Pass (сайт – tp.consular.go.th). QR-коды теперь должны выдаваться автоматически, в течение нескольких часов после подачи заявления. Для получения кода необходимо:
- Заграничный паспорт;
- Сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19 (ПЦР или АТК), полученный под контролем медицинских работников в течение 72 часов до поездки;
- Медицинская страховка с минимальным покрытием в 10 тыс. долл. США;
- Виза (если требуется).
В список официально признанных и одобренных Таиландом вакцин против коронавируса входят:
- Sinovac;
- AstraZeneca;
- Pfizer & BioNTech;
- Johnson & Johnson;
- Moderna;
- Sinopharm;
- Sputnik V;
- Novavax;
- Medigen;
- Turkovac;
- Sputnik Light.