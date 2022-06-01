Таиланд одобрил «Спутник Лайт» как вакцину для въезда в страну

Власти Таиланда включили российский препарат «Спутник Лайт» в список одобренных вакцин от коронавируса. Таким образом, с 1 июня человек, получивший одну инъекцию «Спутника лайт», может въехать в Королевство как вакцинированный, то есть без необходимости сдачи ПЦР или АТК.

Новости Пхукета

Теперь Таиланд признает две российские вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт». Изображение: Генконсульство РФ на Пхукете

Теперь Таиланд признает две российские вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт». Изображение: sputnikvaccine.com

О включении «Спутника Лайт» в список признанных Таиландом вакцин сообщило 1 июня генеральное консульство России в провинции Пхукет. Для въезда в Королевство в качестве вакцинированного прививку нужно сделать не позднее, чем за 14 дней до путешествия. Ранее Таиландом признавался только «полный» двухкомпонентный «Спутник».

Напомним, что Таиланд с 1 июня упростил и ускорил правила въезда в страну при сохранении требования о регистрации через систему Thailand Pass (сайт – tp.consular.go.th). QR-коды теперь должны выдаваться автоматически, в течение нескольких часов после подачи заявления. Для получения кода необходимо:

Заграничный паспорт;

Сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19 ( ПЦР или АТК), полученный под контролем медицинских работников в течение 72 часов до поездки;

Медицинская страховка с минимальным покрытием в 10 тыс. долл. США;

Виза (если требуется).

В список официально признанных и одобренных Таиландом вакцин против коронавируса входят: