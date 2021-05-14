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Таиланд одобрил использование вакцины Moderna

Тайское Управление по контролю за оборотом лекарств и продуктов питания (FDA) одобрило применение вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna.

Новости Пхукета

14 Мая 2021, 03:37 PM
Таиланд одобрил использование вакцины Moderna. Фото: AFP

Таиланд одобрил использование вакцины Moderna. Фото: AFP

Как пояснил генеральный секретарь FDA Пайсан Данкху, вакцина получила «экстренное одобрение» сроком на один год, начиная с 13 мая, пишет Bangkok Post.

Делать прививки вакциной Moderna будут в негосударственных больницах, которые получили разрешение прививать желающих одобренными FDA вакцинами, за исключением препаратов Sinovac Biotec (CoronaVac), AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield), Pfizer (Comirnaty), Johnson & Johnson (Janssen) и Института Гамалеи Gamaleya (Sputnik V). Вакцины от перечисленных разработчиков государство будет использовать (либо уже использует) в своей собственной программе вакцинации.

Ассоциация частных больниц (РНА) ранее заявляла, что все ее члены будут предлагать услуги вакцинации по стандартной цене, не превышающей 3 тыс. бат за два укола, включая страховку и НДС.

Закупки вакцин для частных больниц будут осуществляться через соответствующее государственное ведомство, поскольку многие производители вакцин не продают свои препараты напрямую частным компаниям.

Напомним, ранее в этом году Таиланд одобрил вакцины AstraZeneca, Sinovac Biotech и Johnson & Johnson. Вакцина Sputnik V пока не одобрена.

 

 

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