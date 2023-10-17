Таиланд одобрил 90-дневный безвиз для туристов из России

Кабинет министров Таиланда одобрил предложение Министерства иностранных дел о предоставлении туристам из России права на безвизовое нахождение в стране с туристическими целями в течение 90 дней вместо 30. Подтверждение резонансной новости содержится в протоколе заседания кабмина, опубликованном на сайте правительства Таиланда. Временный 90-дневный безвиз, который премьер-министр Сеттха Тхависин анонсировал в августе, будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. Впрочем, окончательные параметры будут известны после публикации соответствующего уведомления в Royal Gazette.

Новости Пхукета

Турпоток из России в Таиланд (вся страна, не только Пхукет) до пандемии.

В прошлом году прямое авиасообщение России с Таиландом было открыто 30 ноября. Первым приземлился рейс авиакомпании IKAR с пассажирами Pegas Touristik, «Аэрофлот» был вторым. Фото: PR Phuket

Тема 90-дневного безвиза для туристов из России значилась в повестке заседания кабмина под пунктом номер 11. Министры дали принципиальное согласие на анонсированную господином Тхависином меру по стимулированию туризма из РФ в зимний сезон, хотя с августа данное предложение никак публично не обсуждалось, а все внимание было приковано в Китаю.

Формальное основание указано так: «для пользы экономических и межстрановых отношений с Российской Федерацией, особенно в части связей между людьми, которые являются фундаментом международных отношений». Решение названо «специальной временной мерой», официально оно вступит в силу после публикации соответствующего уведомления в Royal Gazette.

Решение о 90-дневном безвизе принято Таиландом по собственной инициативе и не затрагивает базовое двустороннее соглашение Москвы и Бангкока о безвизом туризме. В протоколе заседения кабмина говорится, что Россия вносится в список стран, обладателям паспортов которых (или заменяющих их документов) предоставляется право на нахождение в стране сроком до 90 дней без оформления визы при посещении с туристическими целями.

Третий пункт решения кабмина предписывает ведомствам сферы безопасности контролировать и должным образом оценивать влияние принятого решения на Таиланд, поскольку оно затрагивает вопросы национальной безопасности страны. В случае негативных последствий «профильные ведомства могут вынести на рассмотрение кабинета министров предложение об отмене объявления Министерства внутренних дел».

Упоминание этого министерства в качестве отвечающего за инициативу связано с тем, что разрешения на пребывание в стране выдаются Иммиграционным бюро, которое входит в состав Королевской полиции Таиланда и является частью структуры МВД, а не МИД. В сферу ответственности последнего входит выдача виз, но не разрешений на въезд и нахождение в стране (штампов в паспорт).

«Мера будет действительна с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года и должна помочь привлечению зарубежных туристов. Граждане России совершают длительные поездки в Таиланд, а указанный период является для россиян [пиковым] туристическим сезоном», – говорится в протоколе заседания кабмина 16 октября.

Кабинет указал, что 90-дневный безвиз приведет к потере доходов от визовых сборов в размере 29 млн бат, но увеличит общую выручку туристической отрасли, что станет «важным фактором стимулирования тайской экономики как единого целого, что соответствует первоочередной политике правительства».

Решение кабмина вызвало неоднозначную реакцию в Таиланде, пишет газета Bangkok Post. Опасения связаны, прежде всего, с тем, что предоставление 90-дневного безвиза гражданам России упростит нахождение в стране лицам, ведущим нелегальную трудовую деятельности в Королевстве в высокий туристический сезон.

В частности, об угрозе «кражи рабочих мест» газете заявил бывший президент Туристического совета Чонбури (Паттайя) Тханет Супонсахатрунгсри. Он указал, что, по его мнению, большинству туристов из России не нужны 90 дней безвиза, поскольку их отдых привязан к расписанию чартерных рейсов в У-Тапао и составляет 12 или 24 дня, то есть от чартера к чартеру.

Впрочем, инициатива нацелена не на клиентов туроператоров, а на зимовщиков. Это давал понять в августе Сеттха Тхависин и на это указал сейчас президент Туристической ассоциации Самуи Ратчапорн Пунсавади. Нелегальное трудоустройство части зимовщиков его не смущает, поскольку местный тайский бизнес свою выручку получит в любом случае.

«На Самуи сильные сообщества местных операторов турбизнеса. Мы готовы заверить вас, что туристическая выручка будет генерироваться и для местных карманов», – заявил господин Пунсавади.

Самуйского коллегу поддержал и президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Тханет Тантипириякит. Он ожидает от инициативы «более высокого уровня трат со стороны туристов», имея в виду, видимо, суммарные вливания гостей из России в местную экономику. Впрочем, о проблеме экономики «от русских для русских» больше всего говорят как раз тайцы Пхукета, а не Паттайи или Самуи.

Россия по итогам трех кварталов этого года является одним из ключевых рынков для всего Таиланда и главным для Пхукета. За период с 1 января по 15 октября 2023 года Королевство приняло 1,03 млн обладателей российских паспортов (пятое место среди всех стран), а по итогам 12 месяцев Туристическое управление Таиланда (ТАТ) ждет порядка 1,47 млн прибытий граждан России, указывает Bangkok Post.

Цифра не является историческим максимумом для всего Таиланда и примерно соответствует уровням 2018-2019 годов, однако для Пхукета российские прибытия в 2023 году будут самыми высокими за всю историю. По итогам московского и питерского роад-шоу в августе местный турбизнес констатировал, что россиян будет больше, чем когда-либо.

Остров сейчас принимает больше российского турпотока, чем в любой из годов до коронавируса, выступая главным из тайских курортов для россиян и обгоняя Паттайю, не говоря о Самуи или Краби. Главный фактор – прямые авиарейсы из России, которые летают непосредственно на Пхукет. Рейсов в Бангкок и У-Тапао меньше и нарастить их число трудно, поскольку способный летать за рубеж флот у российских перевозчиков ограничен.

За период с 1 января по 1 октября 2023 года Россия обеспечила 506,2 тыс. прямых прибытий на Пхукет, что соответствовует 114% от аналогичного периода 2019 года. В это число не входят россияне, прошедшие паспортный контроль в аэропорту Бангкока или где-либо еще. Таким образом российский турпоток на Пхукет не просто восстановился, а превзошел докризисные показатели. Австралия и Великобритания, к примеру, близки к уровням 2019 года, но еще не достигли их.

В августе туристический бизнес Пхукета прогнозировал российские прибытия на остров на уровне от 700 тыс. и выше, однако даже без 90-дневного безвиза это число – минимальная планка. Статистика предыдущих месяцев показывает, что Пхукет забирает больше половины всего турпотока из России в Таиланд.

Сорвать самый русский из всех туристических сезонов в истории Пхукета может только какой-либо форс-мажор. Впрочем, в прошлом году форс-мажор в виде объявленной в сентябре мобилизации, наоборот, подстегнул прибытия из России на Пхукет. Скачок прибытий в несколько раз был зафиксирован уже в октябре, когда прямое авиасообщение между Россией и Таиландом еще отсутствовало.

После возобновления прямых рейсов в ноябре 2022 года число визитов из РФ моментально вышло на уровень 1300-1600 в день и продолжало расти с каждой неделей вплоть до конца пикового сезона. Примечательно, что тайский турбизнес оказался не готов к такому стремительному восстановлению рынка, да и возвращение россиян констатировал только в конце ноября.