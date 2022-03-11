Таиланд оценил потери от российско-украинского кризиса

Экономические потери Таиланда от факторов, связанных с российской операцией в Украине, составят 244,7 млрд бат, замедлив темпы роста ВВП до 2-3% в 2022 году. Таков худший прогноз Университета торговой палаты Таиланда (UTCC), предусматривающий, что боевые действия продлятся в течение всего года. Базовый сценарий (если вооруженного противостояния удалось бы избежать) предусматривал рост ВВП на 4,5%.

Новости Пхукета

11 Марта 2022, 09:00 AM

Изображение: Bangkok Post

Как отметил президент UTCC Тханават Пхонвичай, в худшем случае инфляция составит 4,5-5,5%. При оптимистичном сценарии (окончание конфликта в течение трех месяцев), инфляция прогнозируется на уровне 3-3,5%, базовый прогноз был 1,5%.

«Просто плохой» сценарий – 73,43 млрд бат потерь, рост экономики на 3,7% (минус 0,5 процентного пункта от базового сценария), инфляция на уровне 3-3,5%, пишет Bangkok Post.

Господин Пхонвичай отметил, что если ситуация будет развиваться максимально неблагоприятно, то Таиланд в 2022 войдет в «техническую стагфляцию» (сочетание стагнации экономики и инфляции при повышении уровня безработицы). В частности, мировая экономика переживала такое положение в 1970 годах после очередного нефтяного кризиса.

При этом президент UTCC указал, что речь идет только о влиянии последствий российско-украинского конфликта. Возможная новая волна коронавируса или какие-либо иные дополнительные негативные факторы могут еще больше усугубить положение дел.

«Впрочем, пока еще рано склоняться к столь печальным прогнозам, поскольку в ситуации высок градус неопределенности», – добавил господин Пхонвичай. Возможно, прогноз UTCC будет официално пересмотрен в апреле.

Специалист прогнозирует, что мир будет ощущать последствия российской спецоперации на протяжении одного-трех лет. Худшим вариантом будет продолжение роста нефтяных котировок до отметки в 200-300 долл. за баррель, добавил он. В этом случае в Таиланде может быть зафиксирован даже не нулевой рост, а падение ВВП

По словам господина Пхонвичай, рост нефтяных котировок на 1 долл. Приводит к увеличению внутренних цен на 0,25 бата и снижению ВВП на 0,30-0,4 процентных пункта. На фоне этого от правительства требуются адекватные меры по стимулированию экономики и удержанию национальной валюты на уровне 32,5-33 бата за доллар, для обеспечение конкурентоспособности Таиланда на мировом рынке. По состоянию на 11 марта официальный курс Банка Таиланда составлял 32,79 и 33,22 бата за доллар.

Председатель Торговой палаты Таиланда (ТСС) Санан Ангубонкун добавил, что тайский бизнес пристально следит за развитием событий в Украине, отмечая, что конфликт затягивается. Особое внимание вызывает рост нефтяных котировок на мировом рынке, поскольку Таиланд не имеет собственных запасов нефти и газа, хотя и является крупным производителем нефтехимической продукции. Впрочем, нефтяные котировки отражаются на многих секторах, начиная от промышленности и заканчивая розничной торговлей. Электричество и бензин/дизель нужны всем.