Таиланд оценил коллективный иммунитет населения в 50%

Примерно половина населения Таиланда в настоящий момент имеет достаточный иммунитет против коронавирусной инфекции, по причине достаточной вакцинации или перенесенной болезни. Такие цифры озвучил Департамент эпидемиологического контроля (DDC), входящий в структуру Министерства общественного здоровья Таиланда. При этом заявленная цель властей – иммунизация 80% населения.

Новости Пхукета

20 Апреля 2022, 03:56 PM

Вакцинация против COVID-19 продолжается в Таиланде. Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Директор эпидемиологического подразделения DDC Чаккарат Питайовонганон отметил, что за время эпидемии COVID-19 с вирусом столкнулись всего 10% от 67,5-миллионного населения страны. Учетом лиц, получивших две базовые дозы вакцины плюс бустер, количество иммунизированных против нового коронавируса должно составлять примерно 50% всех жителей страны, пишет Bangkok Post.

На этом фоне, отметил доктор Питайовонганон, система здравоохранения должна приоритизировать бустерную вакцинацию среди наиболее уязвимых групп населения, таких как люди старшего возраста и лиц с заболеваниями, при которых заражение коронавирусом представляет повышенную угрозу.

Господин Питайовонганон отметил, что именно здоровье престарелых и других представителей группы риска вызывают особое опасение у Минздрава после Сонгкрана. В праздничную неделю многие жители страны трудоспособного возраста совершали поездки по стране и навещали родственников. Для них самих риск тяжелой болезни относительно низок, поскольку большинство прошли полную вакцинацию, а затем получили один или два бустера. Однако они могли заразить своих родных из группы уязвимых лиц, в которой до сих пор 55% вообще не вакцинированы, отметил доктор Питайовонганон.

На момент заявления эпидемиолога признаков новой волны коронавируса еще не было. За 18 апреля в стране было зафиксировано 16,9 тыс. новых случаев заражения (подтвержденных методом ПЦР, положительные результаты АТК не учитываются), за 19 апреля – 20,4 тыс. Количество скончавшихся от COVID-19 за 18 апреля – 129 человек, за 19 апреля – 128 человек.

Доктор Питайовонганон призвал жителей страны проявлять повышенную осторожность в отношении лиц из группы риска, включая престарелых: носить маски, спать в отдельных спальнях, соблюдать социальную дистанцию во время приемов пищи. Также крайне важно отвести родственников старшего возраста на прививку.

Эпидемиолог отметил, что фиксирующийся в настоящий момент уровень новых заражений может объясняться меньшим количеством проводимых ПЦР-тестов на коронавирус. Ранее эксперты предупреждали, что при неудачном стечении событий уровень новых заболеваний после Сонгкрана может вырасти до 50 тыс. или даже 100 тыс. в день.

Текущий уровень вакцинации Пхукета в процентах от целевого населения в 539,183 тыс. человек следующий (на 17 апреля):

Один укол – 93,83%;

Два укола – 88,21%;

Три укола – 68,15%;

Четыре укола – 37,87%.





