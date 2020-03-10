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Таиланд обязал туристов из зон риска предъявлять медсправки при въезде в страну

Управление гражданской авиации Таиланда (СААТ) и Морской департамент ввели новое требование к туристам в целях защиты от коронавируса COVID-19. С 9 марта все пассажиры из Китая, Южной Кореи, Макао, Гонконга, Италии и Ирана допускаются в страну только после предъявления медицинской справки, подтверждающей, что они здоровы.

Новости Пхукета

10 Марта 2020, 10:18 AM
С 9 марта туристам из Китая, Южной Кореи, Макао, Гонконга, Италии и Ирана для поездки в Таиланд нужны справки о том, что они здоровы. Фото: Wichan Chaorenkiatpakul

С 9 марта туристам из Китая, Южной Кореи, Макао, Гонконга, Италии и Ирана для поездки в Таиланд нужны справки о том, что они здоровы. Фото: Wichan Chaorenkiatpakul

Как заявил глава Минтранса Саксаям Чидчоб, авиапассажиры должны предъявлять справки дважды: перед посадкой на борт и после прилета. Также по прилету нужно будем заполнить специальную форму Т8, предусмотренную Законом о контроле инфекционных заболеваний от 2015 года, пишет Bangkok Post. 

Министр не раскрыл подробностей относительно того, что должно содержаться в медицинских сертификатах для допуска в страну. При это господин Чидчоб подчеркнул, что при выявлении поддельной справки в пассажир будет привлекаться к ответственности по тайскому законодательству и отправляться в обязательный карантин.

Директор Морского департамент Витхая Ямуанг добавил, что его ведомство ввело соответствующее требование и для лиц, прибывающих в страну водным транспортом. Распространяется оно как на пассажиров прибывающих в Таиланд судов, так и на членов команд.

Кроме того, капитаны в течение суток должны подавать специалистам по эпидемиологическому контролю пакет документов, включающий морскую санитарную декларацию, список 10 последних посещенных портов, список пассажиров и членов команды, результаты измерения температуры тела у находящихся на борту лиц за последнюю неделю.

По состоянию на 9 марта в Таиланде было официально зарегистрировано 50 случаев COVID-19: 33 человека благополучно выздоровели, 16 проходят лечение, один скончался. По подозрению на COVID-19 были помещены под наблюдение 4,5 тыс. человек, из них в 2,7 тыс. случаев все опасения были развеяны. В большинстве случаев причиной болезни оказался сезонный грипп.

 

 

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