Таиланд обязал туристов из зон риска предъявлять медсправки при въезде в страну

Как заявил глава Минтранса Саксаям Чидчоб, авиапассажиры должны предъявлять справки дважды: перед посадкой на борт и после прилета. Также по прилету нужно будем заполнить специальную форму Т8, предусмотренную Законом о контроле инфекционных заболеваний от 2015 года, пишет Bangkok Post.
Министр не раскрыл подробностей относительно того, что должно содержаться в медицинских сертификатах для допуска в страну. При это господин Чидчоб подчеркнул, что при выявлении поддельной справки в пассажир будет привлекаться к ответственности по тайскому законодательству и отправляться в обязательный карантин.
Директор Морского департамент Витхая Ямуанг добавил, что его ведомство ввело соответствующее требование и для лиц, прибывающих в страну водным транспортом. Распространяется оно как на пассажиров прибывающих в Таиланд судов, так и на членов команд.
Кроме того, капитаны в течение суток должны подавать специалистам по эпидемиологическому контролю пакет документов, включающий морскую санитарную декларацию, список 10 последних посещенных портов, список пассажиров и членов команды, результаты измерения температуры тела у находящихся на борту лиц за последнюю неделю.
По состоянию на 9 марта в Таиланде было официально зарегистрировано 50 случаев COVID-19: 33 человека благополучно выздоровели, 16 проходят лечение, один скончался. По подозрению на COVID-19 были помещены под наблюдение 4,5 тыс. человек, из них в 2,7 тыс. случаев все опасения были развеяны. В большинстве случаев причиной болезни оказался сезонный грипп.