Таиланд обязал туристов из зон риска предъявлять медсправки при въезде в страну

Управление гражданской авиации Таиланда (СААТ) и Морской департамент ввели новое требование к туристам в целях защиты от коронавируса COVID-19. С 9 марта все пассажиры из Китая, Южной Кореи, Макао, Гонконга, Италии и Ирана допускаются в страну только после предъявления медицинской справки, подтверждающей, что они здоровы.

Новости Пхукета

10 Марта 2020, 10:18 AM

С 9 марта туристам из Китая, Южной Кореи, Макао, Гонконга, Италии и Ирана для поездки в Таиланд нужны справки о том, что они здоровы. Фото: Wichan Chaorenkiatpakul