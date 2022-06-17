Таиланд объявил об отмене масок на улицах и Thailand Pass с 1 июня

С 1 июля Таиланд отменит действие основных коронавирусных ограничений по всей стране, объявив все провинции зеленой зоной. Также со следующего месяца будет ликвидирована система Thailand Pass и отменено ношение масок на улицах. Соответствующее решение принял 17 июня Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA).

Новости Пхукета

17 Июня 2022, 03:53 PM

Официальный представитель CCSA Тависилп Висануйотхин.

О решении ССSA объявил официальный представитель центра Тависилп Висануйотхин. Он отметил, что решение пока не оформлено в виде конкретного распоряжения, официальные лица прорабатывают и утверждают детали. Однако в целом речь идет о том, чтобы с 1 июля страна сняла маски и вернулась к нормальной жизни (кроме, возможно, каких-то отдельных мест и ситуаций).

Непосредственно о масках представитель CCSA сказал, что отменены они будут при нахождении на открытом воздухе и во время «работы или занятий, при которых маски в норме не требуются». Тайские СМИ при этом пишут, что маски могут остаться обязательными в закрытых пространствах и в местах большого скопления людей. Все это должно быть уточнено официальным приказом в ближайшее время.

Господин Висануйотхин отметил, что планируется отменить ограничения для развлекательного бизнеса и отказаться от термосканеров, кроме «зон высокого риска или зон вспышки заболевания».

Тестирование на коронавирус методом методом АТК также может быть сохранено для массовых мероприятий с числом участников свыше 2 тыс. или для людей с респираторными заболеваниям.

Также ожидается отмена Thailand Pass, однако неизвестно, означает ли это отмену требования медстраховки и сертификата о вакцинации либо отрицательного теста на COVID-19. Сам Thailand Pass с 1 июня выдается автоматически, но для получения QR-кода нужно купить страховой полис и сдать тест или сделать прививку, признанной Таиландом вакциной.

Также господин Висануйотхин привел свежую статистику по зарубежным прибытиям за 1-15 июня. По его словам, за указанный срок в страну въехали 348,7 тыс. иностранцев.

Первая пятерка прибытий в Таиланд за 1-15 июня (все виды транспорта, все точки въезда):

Малайзия – 61,49 тыс.;

Индия – 51,8 тыс.;

Сингапур – 31,58 тыс.;

Вьетнам – 18,89 тыс.;

США – 15,7 тыс.

Прямые прибытия на Пхукет (аэропорт):

Индия – 41,72 тыс.;

Сингапур – 14,72 тыс.;

Австралия – 12,59 тыс.;

Великобритания – 9,12 тыс.;

Малайзия – 6,23 тыс.





