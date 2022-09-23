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Таиланд объявил об отмене чрезвычайного положения и роспуске CCSA

Правительство Таиланда объявило об отмене с 1 октября чрезвычайного положения и роспуске Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (ССSA), который регулировал вопросы, связанные с коронавирусом. Чрезвычайное положение также было введено для того, чтобы дать властям возможность принимать экстренные меры для борьбы с пандемией.

Новости Пхукета

23 Сентября 2022, 03:46 PM
Официальный представитель CCSA Тависилп Висануйотхин. Фото: Bangkok Post

Официальный представитель CCSA Тависилп Висануйотхин. Фото: Bangkok Post

Заявление об отмене чрезвычайного положения и роспуске CCSA сделал 23 сентября официальный представитель центра Тависилп Висануйотхин. Он выступил после пятничного заседания CCSA, ставшего для этой структуры финальным. В качестве основания для отмены чрезвычайного положения и роспуска центра было названо улучшение ситуации с коронавирусом, в частности, падение числа новых случаев заболевания и количества смертей от болезни.

«Люди и бизнес вернулись к нормальной жизни, и Минздрав принял решение классифицировать COVID-19 как передающуюся болезнь под наблюдением, а не опасную передающуюся болезнь», – заявил доктор Висануйотхин, слова которого приводит Bangkok Post.

Новый статус COVID-19 официально получит с 1 октября, одновременно будет открыт свободный въезд в страну (без справок о вакцинации и тестов на коронавирус) и отменено требование об изоляции для заболевших с легким течением болезни (от них будут требовать только ношения масок, соблюдения социальной дистанции и мытья рук).

Правительство и после 1 октября продолжит бесплатную вакцинацию от COVID-19, но заниматься всеми связанными с коронавирусом вопросами уже будет Минздрав, отметил доктор Висануйотхин.

Как отметил советник CCSA Удом Качинтхорн, сейчас уровень новых госпитализаций с COVID-19 составляет около 800-1000 человек, количество положительных тестов на антитела – 13-14 тыс. соответственно.

«Количество заразившихся, чьи случаи не зарегистрированы, в два-три раза больше. То есть мы имеем 30-40 тыс. новых случаев COVID-19 в день, но у большинства людей лишь легкие симптомы, и по этой причине мы меняем статус COVID-19 с опасной передающейся болезни на передающуюся болезнь, требующую наблюдения», – заявил доктор Качинтхорн. Уровень смертности, по его словам, упал ниже 0,1%.

«COVID останется проблемой еще минимум на год, после чего станет эндемичным заболеванием. Поэтому надо защищать себя путем ношения масок и соблюдения социальной дистанции», – попросил советник CCSA.

Также он подчеркнул важность вакцинации и ревакцинации (бустеров), поскольку они защищают от тяжелого течения болезни, смерти и заболевания с длительными негативными эффектами.

 

 

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