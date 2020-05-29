Власти Таиланда объявили о том, что с 1 июня отменяется еще одна часть введенных из-за коронавируса ограничений.

Новости Пхукета

29 Мая 2020, 04:20 PM

Таиланд объявил о новом смягчении коронавирусных ограничений. Фото: Таньялак Сакут

Как сообщает Bangkok Post, с июля ослабляется ряд ограничений, введенных из-за пандемии нового коронавируса. Сообщение основано на заявлении главы Совета национальной безопасности Сомсака Рунгситы.

В частности, с 1 июня сокращается действие комендантского часа. Теперь он будет продолжаться с 23:00 вечера до 3:00 утра.

Школы могут проводить экзамены и не продолжительные по времени учебные занятия, но о возобновлении обычных уроковбудет объявлено дополнительно. При этом возобновить работать полностью могут негосударственные учебные заведения, специализирующиеся на профессиональном, художественном и спортивном образовании.

Торговые центры и конференц-залы с 1 июня смогут работать до 21:00 вечера. При этом в случае с последними разрешается задействовать лишь до 20 тыс. кв. м пространства.

Также разрешается работа центров продажи буддистских амулетов, при условии что операторы будут избегать массового скопления клиентов.

С 1 июня расширяется спектр оказываемых услуг в парикмахерских (кроме стрижки, разрешена окраска волос). При это на каждого клиента отводится не более двух часов работы, а следующие клиенты по-прежнему должны ожидать вне помещения парикмахерской.

Центры дневного ухода за детьми остаются закрытыми, но с 1 июня им разрешено открыть кухни для приготовления еды навынос.

Салоны красоты, тату-салоны и салоны пирсинга могут возобновить работу. Однако процедуры на лице запрещены, а весь персонал и все клиенты обязаны постоянно носить маски.

Также возобновить работу могут «ориентированные на оздоровительные услуги» салоны массажа, но продолжительность процедур не должна превышать двух часов. Сауны при салонах должны оставаться закрытыми.

Фитнес-центры также могут открыться, но количество посетителей в них должно быть ограничено, а сауны (если имеются) должны быть закрыты.

Футбольные, минифутбольные, баскетбольные, волейбольные залы и стадионы могут открыться для тренировок и занятий при условии, что количество не играющих лиц будет не выше 10. Также для тренировок могут открыться катки, залы боулинга и студии танцев. То же самое относится к оборудованным для активного отдыха водоемам. Проведение соревнований и массовых мероприятий во всех перечисленных местах запрещено.

Могут возобновить работу театры и кинотеатры при условии нахождения в залах не более 200 человек. Запрет на проведение концертов остается в силе. Также могу открыться и зоопарки, но организация в них каких-либо активностей для посетителей запрещена.





