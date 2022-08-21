Таиланд обсуждает привлечение иностранцев за счет права на рай земли

На фоне экономического кризиса, начатого коронавирусом и продолженного последствиями боевых действий на Украине, власти Таиланда достали из-под сукна старую идею по привлечению зарубежных инвестиций. Речь идет о том, чтобы разрешить иностранцам владеть землей, пусть и на жестких условиях: только при инвестициях от 40 млн бат, только участком не больше 1 рая, и только с целью проживания. Соответствующий план озвучило в июле Министерство внутренних дел.

Новости Пхукета

22 Августа 2022, 09:00 AM

1 – Тайские законы позволяют иностранцам оформлять в собственность квартиры в кондоминиумах и дома, но не землю. Фото: ol’pete / Flickr

Реакция на инициативу в деловом сообществе оказалась смешанной. Одни считают, что это действительно поможет привлечь иностранцев и их капитал. Другие опасаются общественного возмущения либо указывают на то, что подобная идея уже озвучивалась во время кризиса 1998 года, но результатов так и не было. Да и сейчас при выполнении ряда условий иностранец уже имеет «правой на рай». Газета Bangkok Post собрала мнения разных организаций и специалистов.

Бустер для экономики

Среди верящих в жизнеспособность плана – Федерация отраслей тайской промышленности (FTI). В ней полагают, что право на полное владение землей станет новым экономическим стимулом, особенно полезным для постепенно восстанавливающейся туристической отрасли.

«План принесет пользу экономике и подстегнет инвестиции в долгосрочной перспективе, поскольку богатые иностранцы, в частности, бизнесмены, с удовольствием будут жить здесь в течение долгого времени после отхода от дел», – заявил газете Bangkok Post председатель FTI Криенгкрай Тхиеннукун.

Серьезных проблем от снятия запрета на оформление земли в собственность на имя иностранца председатель FTI не ожидает: «Один рай – это немного. Это не должно повредить национальной безопасности».

Господин Тхиеннукун полагает, что инициатива поддержит туризм и сферу недвижимости, по которым нанесли новый удар выросшие цены на энергоносители и сырье, в частности, сталь. Все это подняло стоимость и перевозок, и строительства.

Впрочем, есть и другая точка зрения. Один из собеседников Bangkok Post из сферы недвижимости на условиях анонимности заявил, что в тайском обществе многие не согласятся с идеей привлечения богатых иностранцев за счет возможности покупки земли в Таиланде даже если речь всего об 1 рае. При этом саму идею привлечения зарубежных инвестиция собеседник редакции поддерживает.

«Хорошо, что правительство хочет подстегнуть экономику за счет привлечения иностранных инвестиций. Таиланд очень привлекателен в глазах иностранцев. Они хотят оставаться здесь, потому что у нас хорошие медицинские услуги, низкая стоимость жизни, превосходная еда, множество международных школ для их детей», – перечисляет топ-менеджер, после чего переходит к контраргументам.

«Наблюдаемое снижение уровня владения землей среди тайцев не коррелирует логически с идеей предоставить иностранцем право на нее», – пытается объяснить собеседник Bangkok Post.

По его словам, если инициатива будет внедряться, то одновременно должны быть прописаны разные ограничения, такие как обязательство продать землю только тайскому гражданину, если иностранец решит избавиться от участка.

Сомнения в эффекте

Президент и генеральный директор Central Pattana Plc Валлайя Чиратхиват – одна из тех, кто считает, что правительству нужно искать другие способы привлечения зарубежного капитала. По ее словам надежный долгосрочный лизинг на 30, 60 и 90 лет был бы более удачным решением.

«Этот вопрос остается чувствительным для тайцев. Правительство должно сделать так, чтобы большинство местных жителей могли позволить себе собственный дом, и только после этого запускать подобные инициативы», – рассуждает госпожа Чиратхиват.

При этом гендиректор Central Pattana поддерживает другие меры из того же пакета властей, такие как увеличение иностранной квоты в кондоминиумах сверх текущих 49%. При продуманном подходе, считает госпожа Чиратхиват, это может быть реализовано.

Заслуженный член Института исследований развития Таиланда Нипон Поапонгсакорн считает, что предложение права на покупку земли не поможет с привлечением долгосрочных инвестиций в принципе.

«Я вижу в возможности покупки всего одного рая земли лишь потенциал для спекулятивных целей», – говорит он. – «Но Таиланду сейчас нужен не краткосрочный зарубежный капитал, а долгосрочные инвестиции. Нужны стартапы, развитие сектора услуг для поддержки экономического развития страны на долгий срок».

«Восточный экономический коридор – это сейчас единственный козырь для привлечения зарубежных инвестиций. В отличие, к примеру, от Вьетнама, который предлагает более четкие стратегии стимулирования инвестиций и привлечения средства из-за рубежа сразу в нескольких зонах по всей стране», – добавляет господин Поапонгсакорн.

По мнению эксперта, привлечение инвестиций в провинции ограничивается еще и тем, что там отсутствует адекватная инфраструктура, а за все планы по ее развитию отвечает центральное правительство. Кроме того, издержки ведения бизнеса в стране относительно высоки, что тоже прямым образом сказывается на инвестиционной привлекательности Королевства.

Иной точки зрения придерживается почетный президент Тайской ассоциации производителей продуктов питания Висит Лимлурча. Он считает, что как только иностранцы получат возможность легитимно владеть землей, у них появится и желание расширять инвестиции в другой бизнес, а также передавать ноу-хау на местном уровне.

Где покупатели?

Согласно данным Центра информации в сфере недвижимости (REIC), жилье в Таиланде остается популярным у иностранцев, несмотря на два года коронавирусного кризиса. Первое место занимают китайцы, на которых по состоянию на первый квартал 2022 года приходится 45% всех зарегистрированных на иностранцев юнитов в кондоминиумах. Новых покупок китайцы почти не совершают, но уже купленные квартиры остаются за ними.

«Как только Китай ослабит ограничения на поездки, китайские покупатели, определенно, вернутся», – уверен генеральный директор REIC Вичай Вираткапан.

В 2018-2020 годах объем передачи прав на кондо иностранцами составил 34,7 тыс. юнитов в натуральном выражении и 145,6 млрд бат в денежном. В первом квартале 2022 года сделки возобновились на фоне смягчения коронавирусных ограничений. Больше всего трансферов было оформлено в Бангкоке и Чонбури – 829 юнитов и 677 юнитов соответственно. Следом расположились Самут-Пракан (230 юнитов), Пхукет (164 юнита) и Чианг-Май (97 юнитов).

Китайские покупатели предпочитали Бангкок (51%), Чонбури (22%), Самут-Пракан (19%), Чианг-Май (4,8%) и Пхукет (1,5%). Россияне выбирали Пхукет (55%), Чонбури (39%), Прачуап-Кхири-Кхан (4,5%) и Районг (1,5%). Американцы предпочитали Чонбури (58%), Бангкок (15%), ЧиангМай (11%), Пхукет (8%) и Самут-Пракан (2,6%).

Материал подготовлен на основе статьи в Bangkok Post.