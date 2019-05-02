Таиланд обрел Королеву

Его Величество Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Бодинтратхепайаварангкун (Рама Х) сочетался браком с генералом Сутхидой Вачиралонгкорн На-Аюттхая. Церемония бракосочетания прошла 1 мая в Королевском дворце.

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Официальное объявление о бракосочетании Его Величества было опубликовано 1 мая в Royal Gazette. Сообщения о появлении Королевы у народа Таиланда также распространили все ведущие СМИ, включая Bangkok Post.

В объявлении на сайте Royal Gazette указывается, что брак был заключен в соответствии с законом и Королевскими традициями, ввиду чего Королева Сутхида имеет все права и преимущества, которые даруют Королевское звание и статус члена Королевской семьи.

Королева Сутхида родилась 3 июня 1978 года. В 2014 году она была назначена командиром охраны семьи наследного Махи Вачиралонгкорна, носившего тогда титул Наследного Принца. Королева Сутхида имеет воинское звание генерала.

Напомним, в ближайшую субботу, 4 мая, начнется трехдневная церемония Коронации Рамы Х, которая завершится 6 числа. Все три дня Коронации будут в Таиланде выходными.