Таиланд обеспокоен уровнем рождаемости

Тайские власти обеспокоены снижением уровня рождаемости в стране. Специалисты опасаются как социальных, так и экономических проблем на фоне сокращения доли трудоспособного населения и увеличения лиц преклонного возраста. Старение нации грозит увеличением нагрузки как на государственный бюджет, так и на индивидуальные бюджеты домохозяйств.

15 Февраля 2022, 03:28 PM

Занятие с будущими матерями в специальной клинике в провинции Кхон-Кэн (2019 год). Фото: Тхана Бунлерт / Bangkok Post

Даже у, казалось бы, позитивных тенденций, есть своя обратная сторона. Как отметил заместитель главы Минздрава Сатхит Питутеча, в будущем ожидаемая продолжительность жизни в Таиланде должна вырасти с нынешних 70-80 лет до 90-100 лет. Однако граждане старшего возраста не могут прокормить себя сами. Для этого стране нужна трудоспособная демографическая прослойка, а снижение рождаемости означает, что рабочих рук в будущем будет меньше.

В качестве одного из решений будущей проблемы господин Питутеча назвал кампанию по стимулированию граждан заводить больше детей «в качестве своего вклада в общество», пишет Bangkok Post.

«Это долгосрочная политика, которую нам нужно проводить независимо от того, кто стоит у руля правительства», – заявил господин заместитель министра здравоохранения.

Впрочем, выбор жизненного пути всегда остается за конкретным человеком и конкретной семьей, а отказ от увеличения числа детей зачастую может объясняться и банальными финансовыми проблемами. Супруги, может быть, и рады были бы родить второго и третьего ребенка, но не могут себе этого позволить.

Глава Департамента здоровья (входящего в Минздрав) Суванначай Ваттанайингчарон отмечает, что корни тенденции можно отыскать в принятой в 1970 году политике планирования семьи. Но ярко проявлять себя она, судя по всему, начала недавно.

В 2019 году рост населения в Таиланде впервые не дотянул до 600 тыс. человек. В 2020 году прирост составил 544,57 тыс. Значение суммарного коэффициента рождаемости составило 1,3 рождения на женщину при среднем показателе по миру в районе 2,4-2,5. Тайский коэффициент рождаемости примерно соответствует уровню России и США. Самый высокий показатель в 2020 году был зафиксирован в Нигере (7,0), самый низкий – в Южной Корее (0,8).

Совет по национальному экономическому и социальному развитию Таиланда не ожидает разворота тенденции. Согласно прогнозу ведомства, к 2040 году доля детей в населении страны будет составлять 12,8%, а престарелых – 31%. Для экономики это означает сокращение числа трудоспособных граждан, что среди прочего выразится в снижении налоговых поступлений в бюджет, а значит меньше станет и возможностей помогать растущему числу престарелых.

Когда речь заходит о рождаемости, нельзя забывать и о парах, которые хотят детей, но не могут их зачать. Таиланд известен как один из центров репродуктивной медицины, куда направляются мужчины и женщины со всего мира. Впрочем, президент Королевского тайского колледжа акушерства и гинекологии Виттхайя Тхитхапан отмечает, что самим тайцам такие услуги могут быть просто не по карману. Кроме того, шанс успешной процедуры, по его словам, составляет около 30%, а повторять ее раз за разом – совсем дорого.

Параллельно отмечается глобальная тенденция к позднему формированию семейных союзов. Как отмечает президент Королевского колледжа педиатрии в Таиладе Сомсак Лолекха, многие потенциальные родители сейчас предпочитают сперва получить высшее образование, найти работу, обеспечить свою финансовую стабильность и только потом заводить детей. Причем касательно демографии в широком смысле господин Лолекха настроен пессимистично и ожидает «в ближайшем будущем» сокращение населения с текущих 66 млн до 40 млн.

В свою очередь, заместитель первого секретаря Министерства труда Тонгджай Сутхат На-Айюттхайя подчеркивает, что государство оказывает поддержку гражданам с детьми и поощряет формирование больших семей. На производстве создаются центры дневного ухода за малышами и уголки грудного кормления, также существуют разные денежные выплаты и так далее. Вот только, к примеру, разовая субсидия при рождении ребенка составляет 15 тыс. бат, а гарантированный законом декретный отпуск – всего 90 дней.