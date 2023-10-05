Таиланд обещает заняться безопасностью и уверенностью туристов после стрельбы в Siam Paragon

Государственные ведомства Таиланда усилят меры безопасности на объектах массового посещения и в туристических местах после стрельбы в торговом центре Siam Paragon в Бангкоке. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр страны Сеттха Тхависин. Также будут приняты меры по восстановлению уверенности туристов в Таиланде как безопасном туристическом направлении. Среди получивших распоряжения ведомств значатся не только полиция, но также Минздрав, Минтуризма и Министерство иностранных дел, сообщил господин Тхависин в своем аккаунте в соцсети Х (Twitter).

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В результате стрельбы в Siam Paragon погибли два человека и пять были ранены. И среди погибших, и среди раненых есть туристы из Китая. Фото: CIB

В результате стрельбы в Siam Paragon погибли два человека и пять были ранены. И среди погибших, и среди раненых есть туристы из Китая. Фото: CIB

В результате стрельбы в Siam Paragon погибли два человека и пять были ранены. И среди погибших, и среди раненых есть туристы из Китая. Фото: CIB

В результате стрельбы в Siam Paragon погибли два человека и пять были ранены. И среди погибших, и среди раненых есть туристы из Китая. Фото: CIB

В результате стрельбы в Siam Paragon погибли два человека и пять были ранены. И среди погибших, и среди раненых есть туристы из Китая. Фото: CIB

В результате стрельбы в Siam Paragon погибли два человека и пять были ранены. И среди погибших, и среди раненых есть туристы из Китая. Фото: CIB

Вооруженный пистолетом подросток открыл стрельбу по посетителям Siam Paragon во второй половине дня 3 октября. Два человека были убиты (граждане Китая и Мьянмы), пять получили ранения (в их числе также есть иностранцы – граждане Китая и Лаоса). Стрелка арестовали, ему оказалось всего 14 лет. О мотивах ничего сообщено не было.

Инцидент произошел на фоне многомесячных усилий Таиланда по улучшению своего имиджа в глазах китайских граждан, которые сомневаются в безопасности страны как на фоне реальных происшествий с китайцами, так и на фоне вышедшей в КНР криминальной драмы, в одной из локаций которой узнается Таиланд.

После инцидента господин Тхависин «выразил соболезнования родственникам пострадавших через китайского посла Ханя Чжицяна». Китайская дипмиссия поблагодарила тайское правительство за «быструю реакцию» и «призвало правительство принять меры для обеспечения безопасности туристов и избежания последствий для туризма».

Господин Тхависин заверил, что «правительство усилит меры общественной безопасности для обеспечения безопасности всех гостей страны», пишет Bangkok Post.

С послом Лаоса господин Тхависин также беседовал. О том, был ли разговор с представителями Мьянмы, ни в публикации Bangkok Post, ни в Twitter-аккаунте самого премьера ничего не говорится.

В выступлении в Siam Paragon на следующий день господин Тхависин выразил надежду, что «туристы поймут ситуацию, а государственный и частный сектора будут тесно сотрудничать в том, что касается восстановления уверенности».

В частности, Министерство цифровой экономики и общества уже работает над системой оповещения о чрезвычайных ситуациях для укрепления общественной безопасности, а полиция усилит меры по пресечению доступа несовершеннолетних к оружию, продающемуся в Таиланде онлайн даже не в даркнете, а на маркетплейсах.

Отдельную пресс-конференцию о принимаемых мерах по реагированию на инцидент дало 4 октября Министерство иностранных дел. Заместитель министра Джаккапонг Сэнгмани сообщил о создании «командного центра для коммуникации с посольствами в целях обеспечения помощи туристам», так или иначе пострадавших в результате стрельбы.

Глубокие соболезнования от лица правительства выразила министр туризма Судаван Вангсупхакиткосон. Она также упомянула планируемый командный центр и одновременно констатировала, что инцидент «может нанести удар по уверенности китайских туристов в поездках в Таиланд». Госпожа Вангсупхакиткосон добавила, что страна «должна улучшить безопасность в туристических локациях».

О том, какие именно меры по усилению безопасности будут приняты, в публикации Bangkok Post ничего не говорится. Случаи стрельбы в торговых центрах в Таиланде уже имели место, равно как и террористические атаки в туристических местах с применением взрывных устройств.

Самым трагическим стал теракт 2015 года у бангкокской святыни Эраван. В результате взрыва бомбы у популярной достопримечательности погибли 20 человек и 125 получили ранения. Среди погибших было семь граждан Китая и Гонконга, также китайцы были и среди раненых.

Теракту у святыни Эраван предшествовала серия других взрывов меньшей разрушительной силы. Один из них прогремел у Siam Paragon.