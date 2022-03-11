Таиланд: Нейтралитет по российско-украинскому вопросу – в интересах страны

Официальный представитель правительства Таиланда Тханакорн Вангбунконгчана заявил, что решение тайских властей придерживаться нейтралитета по российско-украинскому вопросу продиктовано «интересами нации и народа».

Новости Пхукета

11 Марта 2022, 10:00 AM

Акция за мир в Украине, организованная жителями Пхукета. Фото: Khao Phuket

Господин Вангбунконгчана почеркнул, что Королевство намерено и дальше оставаться нейтральным в соответствии с позицией АСЕАН, пишет Bangkok Post.

По его словам, приоритетом Таиланда изначально была эвакуация свои граждан из Украины. Также страна выступает за мирное разрешение «кризиса».

При этом господин Вангбунконгчана ничего не сказал о том, что объявивший о нейтральном статусе Таиланд поддержал 2 марта резолюцию ООН с требованиями к России о немедленном выводе войск с украинской территории и отмене признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Сама резолюция на сайте ООН носит название «Агрессия против Украины».

Как пишет Bangkok Post со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Таиланда, на момент начала специальной военной операции в Украине «жили» 250 тайских граждан, из которых 31 человек решил остаться в стране. Остальные были эвакуированы. Последняя группа из 12 тайцев прибыла домой 8 марта, всего вернулись 223 человека, заявил МИД. Ведомство не уточнило, почему 223 эвакуированных и 31 решивший остаться дают в сумме больше, чем 250 человек.

Добавим, что ранее на этой неделе Университет торговой палаты Таиланда (UTCC) опубликовал данные о прогнозируемых потерях экономики страны от последствий событий в Украине. Худший сценарий – минус 244,7 млрд бат, просто плозой – 73,4 млрд. Инфляция соответственно – 4,5-5,5% или 3-3,5%.

По состоянию на 11 марта официальный курс тайской валюты к доллару 32,79 и 33,22 бата за доллар.