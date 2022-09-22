Таиланд намерен стимулировать водителей переходить на Е20

Власти Таиланда намерены постепенно сделать газохол Е20 основным топливом на автозаправочных станциях, постепенно убрав из ассортимента привычный газохол 91, но оставив газохол 95 (оба из которых относятся к категории Е10). Сама по себе идея не нова, но сейчас официальные лица озвучили конкретные шаги в рамках этого перехода.

Новости Пхукета

22 Сентября 2022, 01:37 PM

Власти Таиланда давно планируют сделать Е20 основным газохолом в стране. Фото: Somchai Poomlard

Основное топливо в Таиланде – газохол – представляет собой смесь бензина с этанолом в разных пропорциях. Е20 содержит 20% этанола, тогда как Е10 (в вариантах 91 и 95 в зависимости от октанового числа) – 10%. Также доступен газохол Е85, в котором содержание этилового спирта составляет 85%.

Как пишет Bangkok Post, сейчас власти страны всерьез задумались о том, чтобы предпринять конкретные шаги, которые сделают Е20 основным топливом на заправках, что должно, в частности, поддержать тайских производителей этилового спирта.

Как пояснил господин Порнчай Джиракунписан, возглавляющий направление политики и стратегии в Фонде нефтяного топлива, власти в настоящий момент ищут способы стимулировать переход водителей с Е10 на Е20 и нашли уже минимум один. Он заключается в том, чтобы сделать Е20 заметно более дешевым, чем Е10, доведя разницу в цене с текущих 1,11 бата за литр до 3 бат за литр. Причем увеличивать разрыв чиновники планируют за счет подъема цен на Е10, а не удешевления Е20. Дополнительные доходы должны поддержать Фонд нефтяного топлива, который в последнее время столкнулся с трудностями из-за необходимости субсидировать стоимость дизеля и газа для потребителей при растущих мировых ценах.

Как пишет Bangkok Post, официальные лица планируют начать увеличивать ценовой разрыв между Е20 и Е10 уже в декабре этого года или январе следующего. Довести разницу до 3 бат планируется в течение «следующей пары лет», но конкретные этапы пока не прописаны.

Господин Джиракунписан заявил, что в итоге газохол 91 постепенно уйдет из ассортимента заправочных станций, однако версия с более высоким октановым числом – газохол 95 – останется в продаже «в качестве альтернативного топлива». Представитель Фонда нефтяного топлива подчеркнул, что большинство зарегистрированных сейчас машин (особенно произведенных после 2008 года) можно заправлять Е20.

Одновременно, как отметил господин Джиракунписан, власти думают, что делать с так и не ставшим популярным газохолом Е85. Впрочем, по словам чиновника, предметная дискуссия о его судьбе пока не началась.

По состоянию на июль 2022 года внутреннее потребление газолина и газохола в Таиланде составляло 29,8 млн литра в день. При этом до 15,6 млн приходилось на газохол 95, около 7 млн – на газохол 91, в районе 5,63 млн – на Е20 и скромные 0,97 млн – на Е85.

По оценкам президента Ассоциации производителей этанола из тапиоки и директора Ubon Bio Ethanol Co Сурийота Кхоусурата, если властям удастся сделать Е20 основным топливом в стране, то спрос на этанол вырастет с текущих 4,5 млн литра в день до 6-7 млн литров.

Bangkok Post не упоминает этого, но власти Таиланда уже имеют опыт подобных корректировок ассортимента заправок. В частности, около 10 лет назад с АЗС постепенно исчез чистый бензин (газолин), вместо которого остались в основном бензиново-спиртовые смеси (газохол). Также в определенный момент был осуществлен переход с чистого дизеля на биодизель, хотя дальнейший процесс по наращиванию процента биосырья в дизтопливе застопорился. Планы сделать Е20 основным газохолом тоже не новы, но во время пандемии власти не совершали резких движений.



