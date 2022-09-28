Таиланд намерен обложить туристов въездным сбором в 300 бат

Министерство туризма и спорта Таиланда планирует до конца сентября завершить последние фазу исследования, посвященного вводу туристического сбора в размере 300 бат с каждого въезжающего в страну иностранца. Затем проект будет представлен на рассмотрение кабинету министров.

Новости Пхукета

28 Сентября 2022, 12:43 PM

Министр туризма убежден, что туристический сбор в 300 бат с каждого въезжающего иностранца необходим. Фото: Bangkok Post

Как заявил министр туризма Пхипхат Ратчакитпракарн, отказаться от туристического сбора уже нельзя, поскольку решение о нем принято правительством и имеет статус закона, который нужно исполнять. Вопрос лишь в том, чтобы формально согласовать и утвердить детали проекта в кабмине, а также назначить дату, с которой будет взиматься 300-батовый въездной сбор, получивший рабочее название Thailand Traveller Fee, пишет Bangkok Post.

По словам господина Ратчакитпракарна, его министерство уже разработало механизм взимания сбора с туристов и подписало 27 сентября меморандум о взаимопонимании с Krungthai Bank, который будет осуществлять необходимые операции «через сайт, мобильное приложение, киоски и авиабилеты».

«Сбор необходим стране, поскольку Бюджетное бюро больше не предоставляет средств для [покрытия расходов на лечение] туристов в экстренных ситуациях, тогда как в фонде Министерства туризма на это остается лишь маленький бюджет», – заявил министр Ратчакитпракарн.

Власти утверждают, что в 2017-2019 годах правительство ежегодно компенсировало Министерству здравоохранения 350 млн бат за медицинские услуги, оказанные туристам в государственных больницах и не оплаченные пациентами, которые просто покинули страну.

Впрочем, одновременно министер Ратчакитпракарн заявил, что 90% поступлений от туристического сбора планируется направить отнюдь не на покрытие расходов на медицинскую помощь туристам

Как заявил глава Минтуризма, 90% должны пойти на повышение стандартов качества в туристической сфере до «глобального уровня, демонстрируемого другими ведущими туристическими направлениями мира, в частности, на универсальный дизайн общественной инфраструктуры, которая должна быть более удобной для людей с ограниченными физическими возможностями».

Господин Ратчакитпракарн не пояснил логику распределения средств, но прокомментировал болезненный для Малайзии, Лаоса, Камбоджи и Мьянмы вопрос о том, должен ли 300-батовый сбор взиматься при пересечении границ Таиланда через наземные КПП, в частности, в рамках кроссграничной торговли.

Министр заявил, что обладатели так называемых Border Pass могут быть освобождены от сбора, если не планируют ночевать в Таиланде. В остальных случаях с ним может взиматься уменьшенный сбор в 100-200 бат.

Затем министр Ратчакитпракарн снова вернулся к вопросу о медицинской помощи туристам и плате за нее. Чиновник заявил, что Министерству известно о вопросах, которые озвучивают в отношении сбора туристы, имеющие собственные страховки. Но, по словам министра, его ведомство часто обнаруживает, что у туристов возникают проблемы с реализацией страхового покрытия по зарубежному полису во время пребывания в Таиланде. Господин Ратчакитпракарн не уточнил, как туристический сбор должен помочь решить проблему споров между туристами и их страховыми компаниям.

Что касается туристических групп, для которых операторы оформляют обязательную страховку перед въездом, то в данном случае Министерство туризма намерено предложить туроператорам отказаться от этой практики после ввода Thailand Traveller Fee.

При этом подробности того, как именно будет оформляться страховка на основании уплаты туристического сбора, господин Ратчакитпракарн не привел. Не касался этого вопроса он и ранее.