Таиланд надеется на миллион туристов из США в 2023 году

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) подписало соглашение о партнерстве с авиаперевозчиками Delta Air Lines и Korean Air, которое должно увеличить приток туристов из США в Королевство. На фоне достигнутых договоренностей ТАТ надеется на минимум 1 млн американских гостей в 2023 году. Пхукет за последние 12 месяцев (с ноября по ноябрь) принял меньше 50 тыс. граждан США и Канады вместе взятых.

Новости Пхукета

4 Ноября 2022, 12:25 PM

Boeing 767-300ER авиакомпании Delta Air Lines. Фото: Arcturus / Wikimedia Commons

Как пояснил глава ТАТ Ютхасак Супасорн, его ведомство заключило партнерское соглашение с двумя зарубежными авиакомпании на фоне отсутствия прямых рейсов в США у национального флагманского авиаперевозчика. Договоренности были зафиксированы 3 ноября в Бангкоке в рамках ознакомительного тура, в котором приняли участие представители 50 турагентств из США. Дополнительные встречи в формате В2В состоялись на Пхукете, в Чианг-Мае и Аюттхайе, пишет Bangkok Post.

«Американцы в целом демонстрируют сильное желание посещать Азию», – заявил менеджер Delta Air Lines по специальным продажам на международном рынке Акинори Йокосава.

Он указал, что Delta сейчас ежедневно осуществляет 17 рейсов из США в Южную Корею. Пять полетов являются стыковочными для желающих попасть дальше в Таиланд. Три рейса в итоге прилетают в Бангкок и по одному – на Пхукет и в Чианг-Май.

Стоимость перелета может быть на 30% выше, чем в 2019 году, но загрузка рейсов уже достигает 95%, пишет Bangkok Post. Большинство пассажиров – направляющиеся на отдых туристы. В этом сегменте поток восстановился до 75% от уровня 2019 года, в сегменте корпоративных клиентов – до 50%.

Господин Йокосава подчеркнул, что у американцев в последнее время был популярен Китай, но эта страна по-прежнему закрыта из-за коронавируса, что подстегивает спрос на поездки в Таиланд, который сейчас является топовым направлением в Юго-Восточной Азии. Кроме того, по его словам, укрепление курса доллара к бату способствует более длительным туристическим поездкам, средний срок которых составляет у американцев 10 дней.

Bangkok Post отмечает, что за период с января по сентябрь этого года Таиланд принял 225,9 тыс. граждан США и 40 тыс. граждан Канады.

Статистика по прибытиям на Пхукет доступна за последние 12 месяцев, хотя и с непривычной разбивкой на периоды. Для обладателей американских паспортов цифры такие: с 1 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года – 17,5 тыс. прибытий на Пхукет; с 1 мая по 31 октября – 22,1 тыс. Итого за 12 месяцев – 39,6 тыс. визитов граждан США на Пхукет.

Для обладателей канадских паспортов показатели следующие: с 1 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года – 4 тыс. прибытий на Пхукет; с 1 мая по 31 октября – 4,5 тыс. Итого за 12 месяцев – 8,5 тыс. канадских визитов на Пхукет.

Для сравнения, прибытия россиян с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года даже при отсутствии прямых рейсов в большую часть этого периода составили 103,2 тыс. человек (62,9 тыс. в первые полгода, 40,3 тыс. во вторые). При этом 23 тыс. из прибытий второго шестимесячного период пришлись на один месяц – октябрь.