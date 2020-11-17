В понедельник, 16 ноября, Таиланд начал восстановление системы предупреждения о цунами, вышедшей из строя в сентября этого года или даже раньше. Судно MV SEAFDEC с двумя буями-детекторами покинуло глубоководный порт Пхукета и отправилось к местам установки буев.

Как следует из сообщения PR-службы Пхукета, на борту MV SEAFDEC находятся 30 специалистов Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), которые должны осуществить установку новых буев в предназначенных локациях.

Сперва будет установлен буй 23401 в Бенгальском заливе, примерно в 600 морских милях к западу от побережья Пхукета. Данное устройство перестало передавать сигналы в сентябре. По результатам инспекции ВМФ Индии, неустановленные лица изъяли из устройства критически важные для его работы запчасти в целях продажи.

Поврежденный буй будем заменен новым, а старый доставят на Пхукет, заявил глава операционного подразделения Национального центра предупреждения о стихийных бедствия (NDWC) Суват Пабпынг.

Затем судно MV SEAFDEC отправится устанавливать буй 23461, точка расположения которого находится в 280 км к западу от Пхукета. В сентябре было подтверждено, что данное устройство сорвалось с якоря и отправилось дрейфовать, при это продолжая передавать сигналы. Предполагается, что буй был сбит неким проходившим мимо судном. В том же месяце буй был подобран и доставлен на Пхукет для ремонта.

Ожидается, что специалисты DDPM завершат свою миссию и вернутся на Пхукет к 28 ноября. После этого всем им придется пройти 14-дневный карантин как ицам, покидавшим пределы страны.

В ходе церемонии отправки MV SEAFDEC на выполнение задачи заместитель главы DDPM Четтха Мосикрат заверил, что граждане могут быть уверены в эффективности системы предупреждения о цунами.

«Расходуемые на систему предупреждения о цунами средства – целесообразная инвестиция в защиту жизней людей и материальных ценностей», – заявил господин Мосикрат.

Одновременно чиновник призвал представителей общественности сообща заботиться обо всех компонентах системы (включая сигнальные башни на побережье), чтобы те могли заранее оповестить страну о приближающемся ударе стихии.