Таиланд начал восстанавливать систему оповещения о цунами

Во вторник, 15 ноября, из глубоководного порта Пхукета (Phuket Deep Sea Port) вышло судно MS Seafdec, отправившееся на очередную миссию по восстановлению системы предупреждения о цунами. Эти ноябрьские экспедиции с целью ремонта/замены буев уже давно являются регулярными: устройства выходят из строя с печальной периодичностью, оставляя Таиланд без собственной системы мониторинга ситуации в Индийском океане. Наблюдение ведут несколько стран, так что Королевство должно получать информацию от коллег из других государств. Однако не факт, что это происходит сейчас.

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По случаю отправки MS Seafdec в очередное плавание на Пхукет прибыл глава Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Бунтхам Лертсукикасем. На церемонию в порту также были приглашены дипломатические работники из 11 стран, включая Россию, Индию, Китай, Швецарию и Непал, которые были упомянуты в сообщении PR-службы Пхукета отдельно. Россию представлял генеральный консул Владимир Соснов.

«Система DART II позволяет регистрировать изменения температуры и давления на морском дне, передавать полученные данные через поверхностный буй по спутниковой связи на наземные станции и тем самым своевременно прогнозировать угрозу цунами. Плановая замена пришедших в негодность установленных в 2020 году буев обеспечит надежность работы системы предупреждения цунами и экстренного оповещения местного населения и иностранных туристов, пребывающих на территории западного побережья Таиланда», – сообщило Генконсульство России на Пхукете.

Господин Лертсукикасем в своем выступлении 15 ноября также напомнил, что тайская часть международной системы предупреждения о цунами в Индийском океане – это два буя, находящихся в 965 км и 340 км к западу от Пхукета. Вместе с буями других стран они должны обеспечивать раннее предупреждение об угрозе на основании объективных данных, позволяя людям заблаговременно эвакуироваться из опасных прибрежных районов.

Непосредственно на местах оповещение осуществляется при помощи вышек предупреждения о цунами, которые установлены на тайском побережье Андаманского моря в количестве 130 штук в провинциях Пхукет, Ранонг, Пханг-Нга, Краби, Транг и Сатун.

«Установка буев системы обнаружения волн цунами – стоящая инвестиция, помогающая снизить потери жизней и имущества людей. Однако я бы хотел обратиться к правительственным ведомствам, организациям, бизнесу, волонтерам, разным объединениям, рыбакам и общественности с просьбой мониторить и поддерживать систему выявления цунами. Это включает вышки предупреждения и локально размещенные предупреждающие устройства, которые должны постоянно быть в рабочем состоянии и способными заранее обеспечить эффективное предупреждение», – заявил господин Лертсукикасем.

Глава DDPM указал, что вышки предупреждения о цунами должны тестироваться каждую среду в 8:00 утра. При обнаружении неисправности (к примеру, недостаточной громкости оповещения) должен проводиться незамедлительный ремонт.

Господин Лертсукикасем не мог не вспомнить и об азиатском цунами 2004 года, в результате которого на побережье Индийского океана погибли около 230 тыс. человек. Официальные потери в Таиланде составили 4812 человек, еще 4499 попали в списки пропавших без вести. На Пхукете погибшими были признаны 259 человек, пропавшими без вести – еще 700. При этом в Кхао-Лаке, непосредственно к северу от острова, было зафиксировано 3950 смертей, а неофициальная цифра превышает 4500. Среди погибших было много туристов, в частности, из стран Скандинавии.

Глава DDPM призвал жителей и гостей Пхукета не сомневаться в созданной после цунами системе предупреждения. Как и Генконсульство РФ он отметил, что осуществляемая сейчас миссия предполагает «замену» двух тайских буев, но «плановой» ее все же не назвал.

Господин Лертсукикасем не стал углубляться в детали, но ранее официальные лица уже подтверждали, что тайская часть системы в принципе не работает уже больше пяти месяцев. Первый буй в Бенгальском заливе (дальняя станция 23401) вышел из строя в октябре 2021 года. Второй буй в Андаманском море (ближняя станция 23461) перестал передавать данные 7 июня 2022 года, о чем сообщало государственное агентство NNT, призывавшее людей не волноваться на этот счет.

В июне DDPM объяснял отсутствие информации с ближнего буя проблемами обработки данных на серверах Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Упомянул эту структуру в выступлении 15 ноября и глава тайского DDPM, однако, опять же, не вдаваясь в детали. А они заключаются в том, что NOAA уже несколько месяцев не передает никаких данных вообще с ни с одного из буев в Бенгальском заливе. Вебмастер американского Национального центра информации с буев (NDBC) еще в июле сообщал в ответ на запрос The Phuket News, что центр сам не получает с этих датчиков информации, так что передавать ему нечего. По состоянию на 15 ноября ничего не изменилось, на интерактивной карте NDBC data буи в Бенгальском заливе по-прежнему отмечены красным, равно как и тайские станции 23461 и 23401.

В беседе с The Phuket News вебмастер NDBC говорил, что пытался подключиться к сайту индийского Национального института океанических технологий, но сделать это не удалось. По его словам, в NDBC принципе не знают, как им связаться с индийской стороной, отвечающей за бенгальские буи.

«К сожалению, мы не знаем, каким еще способом связаться с этой организацией», – говорил админ в беседе с пхукетским изданием.

В выступлении 15 ноября господин Лертсукикасем из тайского DDPM не коснулся вопроса о том, получает ли тайский Национальный центр предупреждения о стихийных бедствиях (NDWC) какую-либо информацию напрямую от Индии (возможно, по каким-то своим каналам).

При этом отправке в Индийский океан новой экспедиции на MS Seafdec предшествовала торжественная церемония в Courtyard Marriott Hotel в Пхукет-Тауне, на которой был подписан межведомственный меморандум о взаимопонимании «по поддержке и интеграции тайской системы мониторинга цунами и сети поддержки». На мероприятии присутствовал губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу.

Комментируя подписание меморандума, господин Лертсукикасем заявил, что он призван обеспечить стабильную и постоянную работу системы предупреждения о цунами в интересах местных жителей и туристов, как в Таиланде, так и в других странах. Также он подчеркнул важность укрепления уверенности «людей и туристов» в существующей системе информирования об угрозах.

Господин Лертсукикасем не пояснил, с чего связано подписание меморандума именно сейчас. Также он ничего не сказал о том, почему у соглашения имеет конечный срок действия и рассчитано на два года.

Возглавляемый господином Лертсукикасемом Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM) был создан в 2002 году и принял функции предупреждения о бедствиях от пяти других государственных ведомств. Национальный центр предупреждения о стихийных бедствиях (NDWC) был создан непосредственно после цунами 2004 года, основной его задачей изначально было объявлено слежение за угрозой цунами и своевременное информирование людей.