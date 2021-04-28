Таиланд начал штрафовать за отсутствие масок

Распоряжение о ношении масок в общественных местах (под угрозой штрафа в 20 тыс. бат) действует в Таиланде не первый день, но до третьей волны коронавируса информации об оштрафованных в СМИ практически не было.

Новости Пхукета

29 Апреля 2021, 10:00 AM

Если в машине находятся два человека и более, маски нужны всем. Фото:Pornprom Satrabhaya

Однако после ужесточения контроля на фоне третьей волны COVID-19 официальные лица, видимо активизировались. Газета Bangkok Post нашла и подтвердила девять судебных решений по делам о масках за эту неделю.

Как пишет Bangkok Post, штрафы варьировались в диапазоне 1-4 тыс. бат, хотя максимальный размер наказания составляет 20 тыс. бат. Генералу Праюту Чан-Оче был выписан штраф на 6 тыс. бат, однако по его делу судебного вердикта, видимо, еще не было.

Согласно заявлению официального представителя Офиса судебных дел (заявление было сделано 28 апреля), реальный размер штрафа зависит от «тяжести совершенного происшествия и сопутствующих ему обстоятельств). Также работает принцип о том, что при чистосердечном признании вины судья может смягчить наказание вдвое.

Примечательно – и, возможно, станет новостью для многих – что носить маску нужно даже в личном транспортном средстве, еслс и водителем едет хотя бы один пассажир. В случае неисполнения требования штрафуются все нарушители.

Bangkok Post приводит следующие примеры судебных решений. 16 апреля в Сураттхани два человека были оштрафованы местным судом за отсутствие масок. Номинальный штраф составил 2 тыс. бат с каждого, реальный – по 1 тыс. (за признание вины).

Тот же суд в той же провинции оштрафовал на 1 тыс. бат еще одного человека 27 апреля. Причиной также стало отсутствие маски.

Также 27 апреля суд провинции Айюттхая оштрафовал двух человек на 4 тыс. бат. Еще два человека были оштрафованы на аналогичные суммы в провинции Яла.

В перечисленных случаях реальные суммы были сокращены вдвое на фоне признания вины.