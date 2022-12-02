Таиланд нацелился на туристов из Индии и Кореи и ждет новых рейсов из Москвы

Пхукет – инфлюэнсерам на ТВЕХ Asia 2022
С 15 по 18 ноября ТАТ принимало зарубежных блогеров на Пхукете в рамках форума Travel Blog Exchange (TBEX) Asia 2022. Тема мероприятия была заявлена как «Разнообразие юга: Пхукет и за его пределами». Глобальная встреча инфлюэнсеров проходила в Таиланде во второй раз. Дебютную TBEX принимал в 2015 году Бангкок. Причем если сейчас тайский туризм пытается восстановиться после пандемии, то тогда на повестке дня тоже было восстановление – после закончившегося военным переворотом периода внутриполитической напряженности и драматического падения прибытий из России на фоне девальвации рубля.
На ТВЕХ Asia 2022 гостей знакомили с Пхукетом и другими уголками южного Таиланда. Принимающая сторона презентовала курорты и развлечения на них, культурное и гастрономическое наследие, коммьюнити-туризм по аутентичным местным сообществам.
«Форум ТВЕХ Asia 2022 помог продемонстрировать новый вектор Таиланда в сторону более ответственного, более инклюзивного и более экологичного туризма», – заявил глава ТАТ Ютсахак Супасорн.
Встречу в Angsana Laguna Phuket посетили 300 делегатов со всего мира, причем половину из них составляли американцы. Следом шли инфлюэнсеры из Европы и Азиатско-тихоокеанского региона. Гостей свозили на кокосовые и ананасовые плантации в Банг-Ронге, в аквапарк Andamanda и океанариум Aquaria Phuket, покатали на катамаранах, отправили понырять в водах залива Пханг-Нга, познакомили с историей в музее Ban Ar Jor Museum, угостили местной кухней с местных ферм. Две большие вечеринки прошли в InterContinental Phuket Resort и Centara Grand Beach Resort. После пхукетской программы были организованы экскурсии за пределы острова, вплоть до Бангкока и Чианг-Мая.
Пробный шар в сторону Китая
С 15 по 22 ноября, параллельно с ТВЕХ Asia 2022, проходил отдельный ознакомительный тур для лидеров мнений, работающих с китайской аудиторией. В поездку были приглашены четыре инфлюэнсера из Бангкока и два из Шанхая с общим числом подписчиков более 7 млн.
Китайским лидерам мнений также был презентован новый экологически и социальной ответственной вектор ТАТ в туризме. Ключевыми пунктами были объявлены природа, которую нужно беречь; гастрономия, которую можно исследовать; и тайскость, которая ждет, чтобы ее открыли китайцы. Получившаяся аббревиатура NFT (Nature, Food, Thainess), может немного сбивать с толку, но зато фраза Amazing Thailand NFT Products выглядит очень актуально и трендово.
«Это был первый ознакомительный тур ТАТ для Китая за три года с начала пандемии. Мы хотим напомнить китайским путешественникам, что Таиланд готов встретить к их возвращению», – заявил господин Супасорн.
Сами китайцы тоже готовы, но им мешает продолжающаяся политики нулевой терпимости к COVID-19 в своей стране. С одной стороны, прямо перед ознакомительным туром Пекин смягчил карантин для возвращающихся к КНР китайцев. С другой стороны, в конце месяца последовали новые локдауны в связи со вспышками коронавируса.
Партнеры из Вакаямы
В рамках усилий по стимулированию прибытий из Японии глава ТАТ подписал новое соглашение о сотрудничестве с руководителем префектуры Вакаяма Йошинобу Нисакой. «Письмо о намерениях» (LOI) направлено на «укрепление существующего партнерства, которое было впервые установлено в ноябре 2018 года». Речь идет о развитии туризма в оба направления.
В предпандемийный 2019 год Япония обеспечила 1,8 млн туристических прибытий в Таиланд. В 2023 году тайская сторона рассчитывает на 1,25 млн, то есть 70% от прежнего уровня.
В Индию с тайскими танцами и карри
Наиболее впечатляющие темпы восстановления показал в 2022 году индийский рынок. С 1 января по 26 ноября Таиланд принял 743,3 тыс. туристов из этой страны, планы на весь год – от 900 тыс. до 1 млн. На Пхукет при этом пришлось не меньше трети всего турпотока.
Развивая успех, ТАТ и Team India провели с 25 по 27 ноября ярмарку Amazing Thailand Fest 2022 в Дели. Королевство презентовало уже известные «пять F» своей мягкой силы – еду, кино, фестивали, муай-тай и моду (food, film, festival, fight и fashion).
На фестивале индийцев угощали едой из тайских ресторанов, показывали локации, где снимались известные болливудские фильмы, развлекали танцами, показами мод и поединками муай-тай. Заодно гостям были презентованы промо-предложения от турагентов, Thai Airways и Thailand Privilege Card.
Люкс для корейцев
На премиальный сегмент турпотока были направлены ноябрьские усилия ТАТ на корейском рынке. Ведомство подписало соглашение о сотрудничестве с отелями Kempinski и Asiana Airlines по запуску специальных предложений для обеспеченных туристов, предпочитающих летать бизнес-классом и жить в дорогих гостиницах.
Богатым корейцам также предлагают рестораны со звездами Michelin, круизы на яхтах, прогулки на вертолетах, аренду люксовых авто. Основные направления – Бангкок, Пхукет и Чианг-Май, но сеульский офис ТАТ также намерен привлекать их на Самуи, в Краби, Хуа-Хин и Чианг-Рай.
Турпоток из Южной Кореи с начала года составил 400 тыс., за 12 месяцев тайская сторона ожидает 500 тыс. Планы на 2023 год – 1,3 млн туристов, то есть выход на 70% от предпандемийных показателей.
Из России без «МИРа»
На сайте ТАТ ничего не говорится о промо-акциях в России, хотя российский рынок по итогам ноября стал ключевым для Пхукета и одним из главных для всей страны. Тайский турбизнес уже заявил, что рост прибытий из России стал для него сюпризом, а возможности для туристических визитов из РФ тем временем продолжат расширяться.
Сейчас в Таиланд летают «Аэрофлот», S7, Azur Air и ИКАР; доступны перелеты из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Красноярска, Новосибирска,Иркутска и Уфы. Однако посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават подтвердил беседе с «РИА Новости» информацию о планах «Аэрофлота» в разы увеличить количество бортов из Москвы. В Бангкок – до 21 рейса в неделю (сейчас доступны семь), на Пхукет – до 20 в неделю (сейчас осуществляются 14).
«Мы считаем, что увеличение объема туристического потока пойдет на пользу местным производителям, а также повысит уровень контактов между людьми и взаимопонимания между нашими странами, что откроет новые возможности для сотрудничества в различных областях», – заявил господин Вонгсинсават.
Российское новостное агентство также задало дипломату вопрос о том, когда в Таиланде можно будет расплачиваться картами «МИР». В ответ господину Вонгсисавату мог лишь констатировать, что пока прогресса нет.
«К сожалению, нынешняя ситуация привела к задержкам в реализации этого проекта. Кстати, как и во многих других странах, даже в странах, которые уже подключились к системе «МИР». Мы надеемся, что тайские и российские поставщики услуг смогут найти альтернативные решения для увеличения потока туристов, объема торговли и услуг между нашими странами», – заявил посол.
По состоянию на конец ноября весь Таиланд принял около 250 тыс. россиян, прямые прибытия на Пхукет составили половину от российского турпотока, причем значительная их часть пришлась на октябрь и ноябрь (23,1 тыс. и 63,4 тыс. соответственно против 4,2 тыс. в сентября).