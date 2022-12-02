Таиланд нацелился на туристов из Индии и Кореи и ждет новых рейсов из Москвы

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) активизировало работу на ключевых зарубежных рынках, стремясь привлечь тех туристов, которые до кризиса массово посещали страну. Во второй половине ноября усилия были нацелены на Индию, Южную Корею, Японию и Китай. В России роуд-шоу не проводилось, но есть другие новости, такие как увеличение числа рейсов из Москвы в несколько раз.

Новости Пхукета

Пхукет – инфлюэнсерам на ТВЕХ Asia 2022

С 15 по 18 ноября ТАТ принимало зарубежных блогеров на Пхукете в рамках форума Travel Blog Exchange (TBEX) Asia 2022. Тема мероприятия была заявлена как «Разнообразие юга: Пхукет и за его пределами». Глобальная встреча инфлюэнсеров проходила в Таиланде во второй раз. Дебютную TBEX принимал в 2015 году Бангкок. Причем если сейчас тайский туризм пытается восстановиться после пандемии, то тогда на повестке дня тоже было восстановление – после закончившегося военным переворотом периода внутриполитической напряженности и драматического падения прибытий из России на фоне девальвации рубля.

На ТВЕХ Asia 2022 гостей знакомили с Пхукетом и другими уголками южного Таиланда. Принимающая сторона презентовала курорты и развлечения на них, культурное и гастрономическое наследие, коммьюнити-туризм по аутентичным местным сообществам.

«Форум ТВЕХ Asia 2022 помог продемонстрировать новый вектор Таиланда в сторону более ответственного, более инклюзивного и более экологичного туризма», – заявил глава ТАТ Ютсахак Супасорн.

Встречу в Angsana Laguna Phuket посетили 300 делегатов со всего мира, причем половину из них составляли американцы. Следом шли инфлюэнсеры из Европы и Азиатско-тихоокеанского региона. Гостей свозили на кокосовые и ананасовые плантации в Банг-Ронге, в аквапарк Andamanda и океанариум Aquaria Phuket, покатали на катамаранах, отправили понырять в водах залива Пханг-Нга, познакомили с историей в музее Ban Ar Jor Museum, угостили местной кухней с местных ферм. Две большие вечеринки прошли в InterContinental Phuket Resort и Centara Grand Beach Resort. После пхукетской программы были организованы экскурсии за пределы острова, вплоть до Бангкока и Чианг-Мая.

Пробный шар в сторону Китая

С 15 по 22 ноября, параллельно с ТВЕХ Asia 2022, проходил отдельный ознакомительный тур для лидеров мнений, работающих с китайской аудиторией. В поездку были приглашены четыре инфлюэнсера из Бангкока и два из Шанхая с общим числом подписчиков более 7 млн.

Китайским лидерам мнений также был презентован новый экологически и социальной ответственной вектор ТАТ в туризме. Ключевыми пунктами были объявлены природа, которую нужно беречь; гастрономия, которую можно исследовать; и тайскость, которая ждет, чтобы ее открыли китайцы. Получившаяся аббревиатура NFT (Nature, Food, Thainess), может немного сбивать с толку, но зато фраза Amazing Thailand NFT Products выглядит очень актуально и трендово.

«Это был первый ознакомительный тур ТАТ для Китая за три года с начала пандемии. Мы хотим напомнить китайским путешественникам, что Таиланд готов встретить к их возвращению», – заявил господин Супасорн.

Сами китайцы тоже готовы, но им мешает продолжающаяся политики нулевой терпимости к COVID-19 в своей стране. С одной стороны, прямо перед ознакомительным туром Пекин смягчил карантин для возвращающихся к КНР китайцев. С другой стороны, в конце месяца последовали новые локдауны в связи со вспышками коронавируса.

Партнеры из Вакаямы

В рамках усилий по стимулированию прибытий из Японии глава ТАТ подписал новое соглашение о сотрудничестве с руководителем префектуры Вакаяма Йошинобу Нисакой. «Письмо о намерениях» (LOI) направлено на «укрепление существующего партнерства, которое было впервые установлено в ноябре 2018 года». Речь идет о развитии туризма в оба направления.

В предпандемийный 2019 год Япония обеспечила 1,8 млн туристических прибытий в Таиланд. В 2023 году тайская сторона рассчитывает на 1,25 млн, то есть 70% от прежнего уровня.

В Индию с тайскими танцами и карри

Наиболее впечатляющие темпы восстановления показал в 2022 году индийский рынок. С 1 января по 26 ноября Таиланд принял 743,3 тыс. туристов из этой страны, планы на весь год – от 900 тыс. до 1 млн. На Пхукет при этом пришлось не меньше трети всего турпотока.

Развивая успех, ТАТ и Team India провели с 25 по 27 ноября ярмарку Amazing Thailand Fest 2022 в Дели. Королевство презентовало уже известные «пять F» своей мягкой силы – еду, кино, фестивали, муай-тай и моду (food, film, festival, fight и fashion).

На фестивале индийцев угощали едой из тайских ресторанов, показывали локации, где снимались известные болливудские фильмы, развлекали танцами, показами мод и поединками муай-тай. Заодно гостям были презентованы промо-предложения от турагентов, Thai Airways и Thailand Privilege Card.

Люкс для корейцев

На премиальный сегмент турпотока были направлены ноябрьские усилия ТАТ на корейском рынке. Ведомство подписало соглашение о сотрудничестве с отелями Kempinski и Asiana Airlines по запуску специальных предложений для обеспеченных туристов, предпочитающих летать бизнес-классом и жить в дорогих гостиницах.

Богатым корейцам также предлагают рестораны со звездами Michelin, круизы на яхтах, прогулки на вертолетах, аренду люксовых авто. Основные направления – Бангкок, Пхукет и Чианг-Май, но сеульский офис ТАТ также намерен привлекать их на Самуи, в Краби, Хуа-Хин и Чианг-Рай.

Турпоток из Южной Кореи с начала года составил 400 тыс., за 12 месяцев тайская сторона ожидает 500 тыс. Планы на 2023 год – 1,3 млн туристов, то есть выход на 70% от предпандемийных показателей.

Из России без «МИРа»

На сайте ТАТ ничего не говорится о промо-акциях в России, хотя российский рынок по итогам ноября стал ключевым для Пхукета и одним из главных для всей страны. Тайский турбизнес уже заявил, что рост прибытий из России стал для него сюпризом, а возможности для туристических визитов из РФ тем временем продолжат расширяться.

Сейчас в Таиланд летают «Аэрофлот», S7, Azur Air и ИКАР; доступны перелеты из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Красноярска, Новосибирска,Иркутска и Уфы. Однако посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават подтвердил беседе с «РИА Новости» информацию о планах «Аэрофлота» в разы увеличить количество бортов из Москвы. В Бангкок – до 21 рейса в неделю (сейчас доступны семь), на Пхукет – до 20 в неделю (сейчас осуществляются 14).

«Мы считаем, что увеличение объема туристического потока пойдет на пользу местным производителям, а также повысит уровень контактов между людьми и взаимопонимания между нашими странами, что откроет новые возможности для сотрудничества в различных областях», – заявил господин Вонгсинсават.

Российское новостное агентство также задало дипломату вопрос о том, когда в Таиланде можно будет расплачиваться картами «МИР». В ответ господину Вонгсисавату мог лишь констатировать, что пока прогресса нет.

«К сожалению, нынешняя ситуация привела к задержкам в реализации этого проекта. Кстати, как и во многих других странах, даже в странах, которые уже подключились к системе «МИР». Мы надеемся, что тайские и российские поставщики услуг смогут найти альтернативные решения для увеличения потока туристов, объема торговли и услуг между нашими странами», – заявил посол.

По состоянию на конец ноября весь Таиланд принял около 250 тыс. россиян, прямые прибытия на Пхукет составили половину от российского турпотока, причем значительная их часть пришлась на октябрь и ноябрь (23,1 тыс. и 63,4 тыс. соответственно против 4,2 тыс. в сентября).