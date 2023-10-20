Таиланд может сделать временный безвиз для Китая постоянным

Таиланд может предоставить туристам из Китая право на безвизовое посещение страны на постоянной основе. Соответствующее предложение озвучил в ходе визита в Пекин премьер-министр Сеттха Тхависин. Глава тайского правительства сообщил об этом после встречи с Ли Цянем, премьером госсовета КНР.

Новости Пхукета

20 Октября 2023, 09:05 AM

Туристы из Китая – вторые по численности по прибытиям в Таиланд и на Пхукет в частности. Массовый турпоток из страны восстанавливается медленней, чем хотелось бы тайской стороне. Фото: Suvarnabhumi Airport

«На вчерашней встрече у меня установилась очень хорошая связь с китайским премьер-министром. Он дал мне свой номер мобильного телефона для прямых звонков. Это очень хороший знак. Обе наши страны должны полагаться друг на друга. Мы должны полагаться на Китай как на своего старшего брата», – цитирует Bangkok Post заявление господина Тхависина.

Тайская газета не приводит никаких подробностей касательно возможного предоставления китайским туристам права на посещение Таиланда на безвизовой основе. Бизнес на протяжении многих лет просил этого у тайского правительства, но сдвиг произошел только в нынешнем году, когда Сеттха Тхависин предоставил гражданам КНР безвиз на 30 дней на временной основе – с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

Практически сразу после этого временную визовую льготу получили россияне, которым с 1 октября по 30 апреля будут ставиться безвизовые штампы на 90 дней вместо 30. Вместе с временной мерой была реализована и постоянная – с 1 октября граждане России могут продлевать безвизовые штампы в Иммиграционном бюро на 30 дней вместо семи.

В ходе визита в Пекин, где 17-18 октября проходил форум «Один пояс, один путь», господин Тхависин встречался и с генсеком КНР Си Цзиньпином и с президентом России Владимиром Путиным. Глава тайского правительства пригласил обоих лидеров посетить Таиланд. На Пхукете туристы из России и Китая занимают соответственно первое и второе место по числу прибытий. В масштабах всего Таиланда у Китая второе место, у России – пятое.

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) выразило удовлетворение предложением премьер-министра о предоставлении туристам из Китая постоянного права на безвизовый въезд в Королевство. Также в ведомстве отметили, что надеются на аналогичный шаг для туристов из Индии и Тайваня.

Тайвань не является крупным рынком для туристического бизнеса Таиланда, однако Индия после коронавируса является одним из лидеров по турпотоку. Для Пхукета индийские туристы – третьи по численности (до открытия прямых рейсов из России в 2022 году Индия была на первой строчке с большим отрывом). В масштабах всей страны у Индии четвертое место, но вернее будет сказать, что она делит третье место с Южной Кореей, поскольку разрыв между странами минимален.