Таиланд может признать коронавирус эндемичным с 1 июля

Национальный совет по эпидемиологии (NCDC) ожидает, что количество случаев заражения коронавирусом и смертей от него в Таиланде будет постепенно снижаться в ближайшие месяцы, так что к 1 июля COVID-19 станет эндемичной болезнью. На практике это означает, что страна будет жить с коронавирусом как живет, к примеру, с гриппом.

10 Марта 2022, 12:00 PM

Прививки должны помочь Таиланду снизить уровень заболеваемости коронавирусом, хотя на Западе специалисты говорят, что вакцина нужна скорее для предотвращения тяжелого течения болезни. Фото: Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post

Ранее на этой неделе глава Минздрава Анутин Чарнвиракун провел совещание с работниками ведомства в Нонтхабури, после которого заявил, что министерство готовится объявить коронавирус эндемичным – как это уже сделали в Европе – для упрощения туризма и восстановления экономики.

Чтобы болезнь получила этот статус, необходимо остановить рост числа заражений и смертей, а также сформировать достаточные запасы ресурсов, включая медикаменты, заявил господин Чарнвиракун.

Усилия потребуются и от рядовых жителей страны, которые должны продолжать участвовать в вакцинационной кампании и делать, в том числе, дополнительные «бустерные» прививки для укрепления иммунитета, пишет Bangkok Post.

Глава Минздрава заявил, что правительство не планирует запрещать поездки из одной провинции в другую во время празднования Сонгкрана в середине апреля, но граждане должны сами заботиться о своей безопасности и избегать, в частности, массовых скоплений людей.

Постоянный секретарь Министерства общественного здоровья Киаттипхум Вонграджит добавил, что начиная с 12 марта страна будет прилагать усилия для того, чтобы удержать количество ежедневных заражения на текущем уровне или ниже него.

С конца апреля ежедневное число новых случаев должно начать постепенно снижаться. В частности, с мая по конец июля нужно добиться показателя на выше 1-2 тыс. заражений в день.

«С я июля начнется постпандемийный этап, что означает переход от пандемийного к эндемическому статусу болезни», – заявил доктор Вонграджит.

Свое слово сказал и глава Департамента эпидемиологического контроля (DDC) Опат Карнкавинпонг. Он отметил, что для эндемического статуса уровень смертности от болезни не должен превышать одного случая на 1000 заболеваний, то есть 0,1%. В настоящий момент значение показателя – 0,19-0,2%. По сравнению с текущим показателем нужно снизить летальность вдвое.

Превышение требуемого порога доктор Карнкавинпонг объяснил смертностью среди лиц старшей возрастного группы с хроническими заболеваниями и беременных женщин. При этом раньше о высокой летальности среди беременных не сообщалось, хотя они изначально были отнесены к группе риска вместе с престарелыми и людьми с хроническими болезнями.

Неожиданно господин Карнкавинпонг заявил, что текущий уровень смертности можно снизить на 20-30% просто за счет ревизии данных, поскольку многие из смертей, зарегистрированных как смерти от COVID-19, на самом деле произошли по другим причинам, таким как болезни почек или рак в терминальной стадии, а коронавирус был диагностирован у пациентов уже после смерти. Доктор Карнкавинпонг не пояснил, почему учет погибших до сих пор ведется таким образом, что в статистику попадают лишние случаи.