Таиланд может пересмотреть политику двойных цен для тайцев и иностранцев

Министерство туризма и спорта Таиланда намерено предложить премьер-министру пересмотреть политику двойных цен для тайцев и иностранцев-экспатов при посещении национальных парков и других достопримечательностей.

Новости Пхукета

5 Августа 2020, 10:49 AM

Разные цены для тайцев и иностранцев – распространенное явление в Таиланде. В некоторых местах разница десятикратная. Фото: 2PriceThailand Facebook page / Bangkok Post

Как заявил министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн, ведомство хотело бы вовлечь постоянно живущих в Таиланде иностранцев во внутренний туризм. По оценкам господина Ратчакитпракарна, данная целевая группа могла бы обеспечить 1 млрд бат туристической выручки, пишет Bangkok Post.

«Я планирую обсудить с премьер-министром Праютом Чан-Очой возможность предоставления экспатам тех же расценок, что и местным жителям, и тем самым обеспечить им равные возможности посещать туристические объекты, такие как национальные парки и храмы», – заявил министр.

Кроме того, уже сегодня Минтуризма и Туристическое управление Таиланда (ТАТ) должны провести встречу с туроператорами и обсудить разработку специальных туристических программ для экспатов, включая как группы, так и индивидуальных путешественников.

Как отметил глава ТАТ Ютхасак Супасорн, отношение к экспатам должно быть таким же, как к гражданам, но в реальности иностранцы регулярно сталкиваются с ценовой дискриминацией.

Господин Супасорн отметил, что одна из обсуждающихся идей – создание неких ID-карт для экспатов, которые те смогут использовать при путешествиях по стране. Плюс в проработке находится план по стимулированию туристических поездок в будние дни.

Также на сегодняшней встрече с бизнесом официальные лица намерены получить от операторов актуальную информацию о положении дел в отрасли. Ведомства хотят узнать о ситуации с доступом к льготным кредитам и о том, какое направление развития туризма операторы находят предпочтительным.

Господин Супасорн отметил, что уже 4021 туристическая компания получила государственный сертификат санитарно-эпидемиологической безопасности (SHA), подтверждающий ее особое внимание к защите жизни и здоровья людей в условиях новой нормальности. В частности, сертификаты выданы у 1010 компаниям в Бангкоке, 498 на Пхукете и 340 в Чианг-Мае.

«Нам нужно поддержать рост спроса и выручки в сфере внутреннего туризма в третьем квартале. Цель заключается в том, чтобы задать инерцию движения и подтолкнуть бизнес открываться, а не ждать зарубежных туристов», – добавил он.

Также господин Супасорн подтвердил грядущие кадровые перестановки в ТАТ. В сентябре в ведомстве должны смениться заместители господина Супасорна по внутреннему рынку, научно-исследовательской деятельности в цифровой сфере и зарубежному маркетингу в Европе, Африке, Америках и на Ближнем Востоке.