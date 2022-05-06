Таиланд может отменить Thailand Pass для возвращающихся в страну своих граждан

Власти Таиланда могут осуществить отмену системы Thailand Pass в два этапа, сперва освободив от получения QR-кодов возвращающихся в страну тайских граждан, а затем и полностью ликвидировав активно критикуемую схему.

Новости Пхукета

6 Мая 2022, 11:00 AM

Посетители в храме Wat Phra Chetuphon Wimon Mangkhalaram. Турпоток в страну увеличился после упрощения правил въезда 1 мая. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

О возможности более ранней отмены Thailand Pass для обладателей тайских паспортов заявил вице-премьер и глава Минздрава Таиланда Анутин Чарнвиракун, пишет Bangkok Post. Министр отметил, что подобная идея будет предложена Центру по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA), но не уточнил, когда это будет сделано. Дата возможной отмены также пока не анонсирована.

При этом господин Чарнвиракун добавил, что не видит оснований спешить с отменой Декрета о чрезвычайной ситуации, поскольку он позволяет поддерживать меры по борьбе с распространением коронавируса. По словам министра, это можно сделать одновременно с присвоением коронавирусу статуса эндемичной болезни, то есть такой, с которой система здравоохранения способна справляться в рабочем порядке.

Как отметила помощница официального представителя CCSA доктор Сумани Вачарасинт, за период с 29 апреля по 4 мая заявления на въезд в страну через Thailand Pass подали 214 тыс. иностранцев, почти 202,9 тыс. обращений были оперативно удовлетворены, поскольку система теперь стала удобнее и быстрее.

Правила въезда

С 1 мая 2022 года Таиланд фактически ликвидировал программу Test & Go, перестав требовать от вакцинированных путешественников сдавать анализы по прибытию, то есть исключив из схемы часть под названием Test. Не привившиеся лица смогут въехать в страну по ПЦР-тесту или на условиях прохождения карантина.

Въезд без карантина: Для получения Thailand Pass привитому туристу нужно будет загрузить в систему сканы паспорта, сертификата о вакцинации и страхового полиса с покрытием не менее 10 тыс. долл. Бронь отеля не нужна, сдача теста методом АТК после прибытия является рекомендательной.

Турист, не прошедший полный курс прививок признанной Таиландом вакциной, должен загрузить сканы паспорта, отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 (срок годности – 72 часа) и страховки.

Въезд с карантином: Для въезда на условиях прохождения отельного карантина нужно загрузить в систему Thailand Pass скан паспорта и страховки на 10 тыс. долл., а также подтверждение бронирования отеля со статусом центра альтернативного карантина (AQ) на пять дней, включая ПЦР-тест и трансфер из аэропорта.

Путешественники, которые будут отнесены к группе высокого риска (к примеру, по причине возможного контакта с зараженным в самолете), также будут проходить пятидневный карантин.

Комментируя смягчение правил въезда, глава правительства Прают Чан-Оча, пояснил, что Таиланд делает систему въезда еще более удобной для желающих посетить ее на фоне аналогичных мер у конкурентов.

«Многие государства сейчас значительно смягчают ограничения на путешествия, а наша страна в значительной мере зависит от туризма в плане поддержания экономики», – добавил премьер-министр.