Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Таиланд легализует кратом

Растение кратом было официально исключено из списка запрещенных к свободному обороту веществ. Соответствующие поправки были внесены в Закон о наркотиках и опубликованы в Royal Gazette. Обновленная версия закона вступит в силу 24 августа.

Новости Пхукета

28 Мая 2021, 04:30 PM
Фото: Bangkok Post

Фото: Bangkok Post

Впрочем, как заявил министр юстиции Сомсак Тхепсутин, выращивание и использование кратома все равно будет регулироваться государством. Соответствующие требования и ограничения будут прописаны в отдельном законе, известным под рабочим названием Закон о кратоме. Документ уже одобрен Государственным советом, но пока не передан в кабинет министров.

Совет по контролю за оборотом наркотиков (ONCB) уже получил распоряжение провести анализ открытых уголовных дел по статье о незаконном обороте кратома. Ожидается, что после вступления поправок в силу все незавершенные дела будут закрыты.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Пхукет готовится смягчить коронавирусные ограничения
Три новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете
Делегация ВМФ Великобритании планирует визит на Пхукет
Еще шесть случаев COVID-19 выявлены на Пхукете
Мужчина умер от инфаркта после прививки от COVID-19
У волонтеров территориальной обороны выявили пропажу 28 автоматов АК
Еще пять случаев COVID-19 выявлены на Пхукете
Нацпарки Андаманского моря метят во всемирное наследие
Губернатор призвал не паниковать из-за задержек в записи на вакцинацию
Иностранец найден мертвым в кондоминиуме в Патонге
Четыре новых случая COVID-19 выявлены на Пхукете
Работающих на Пхукете иностранцев привьют китайской вакциной
Шесть новых случаев COVID-19 выявлены на Пхукете
В баре Honey Pot выявили нелегальную продажу спиртного
Метеорологическое предупреждение выпущено на Пхукете

 

Thai Residential
Art-Tec Design
QSI International School Phuket

 