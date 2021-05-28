Таиланд легализует кратом

Растение кратом было официально исключено из списка запрещенных к свободному обороту веществ. Соответствующие поправки были внесены в Закон о наркотиках и опубликованы в Royal Gazette. Обновленная версия закона вступит в силу 24 августа.

Новости Пхукета

28 Мая 2021, 04:30 PM

Фото: Bangkok Post

Впрочем, как заявил министр юстиции Сомсак Тхепсутин, выращивание и использование кратома все равно будет регулироваться государством. Соответствующие требования и ограничения будут прописаны в отдельном законе, известным под рабочим названием Закон о кратоме. Документ уже одобрен Государственным советом, но пока не передан в кабинет министров.

Совет по контролю за оборотом наркотиков (ONCB) уже получил распоряжение провести анализ открытых уголовных дел по статье о незаконном обороте кратома. Ожидается, что после вступления поправок в силу все незавершенные дела будут закрыты.