Таиланд ищет компании для запуска паромов по «Андаманскому кольцу»

Морской департамент Таиланда объявил о том, что с пятницы, 15 июня, начнется прием заявок от транспортных компаний, желающих участвовать в проекте «Андаманского кольца».

8 Июня 2018 13:18:12

План тайских властей предполагает создание сети дополнительных паромных маршрутов между провинциями Пхукет, Пханг-Нга и Краби, которые должны стать альтернативой наземному транспорту. Презентация маршрутов на Пхукете состоялась 5 июня.

Маршрут 1. От глубоководного порта Пхукета до пирса Пак-Клонг-Джи-Лат в Краби. На маршруте должны работать крупные пассажирские паромы, возможно, способные перевозить и автомобили.

Маршрут 2. От пирса в Ао-По на Пхукете к пирсу Чонг-Лад на острове Яо-Яй, а оттуда – до пирса Тха-Лен в Краби.

Маршрут 3. От пирса Чонг-Лад на Яо-Яй до острова Яо-Ной в заливе Пханг-Нга. Заявки на этот маршрут пока не принимаются до проведения общественных слушаний.

Маршрут 4. От пирса Бан-Хуа-Хин в Краби до пирса Бан-Клонг-Мак на острове Ланта-Ной.

Маршрут 5. От пирса Ао-Тхонг-Ланг на острове Ланта до пирса Ко-Джум на острове Пу.

Маршрут 6. От острова Ланта-Яй до острова По.

Маршрут 7. От пирса в Ао-По на Пхукете до пирса Саладан на острове Ланта. На этот маршруте также возможно использование крупных паромов, способных перевозить и автомобили.

15 июня начнется прием заявок от компаний, желающих обслуживать шесть из семи перечисленных маршрутов. Итоги конкурса по выбору подрядчиков на обслуживание дополнительных паромных маршрутов должны быть подведены и опубликованы 31 августа. К этому же числу будет принято решение по маршруту номер три.

Отметим, что о планах по запуску некоторых из перечисленных маршрутов в марте «Новостям Пхукета» рассказывал директор пхукетского офиса Морского департамента Таиланда Сури Сирисаят. При этом чиновник указывал, что найти инвесторов, желающих вложиться в проект, может быть затруднительно.

«Будут ли новые паромные маршруты запущены или нет, зависит от частных инвесторов. Непросто найти компании, желающие вложиться в такие проекты. Инвесторы должны провести собственные исследования и подсчитать объем пассажиропотока. Нужно учитывать множество моментов. Мы пока не можем с уверенностью подтвердить запуск ни одного из маршрутов, поскольку подтвержденных инвесторов у нас нет», – говорил в конце марта господин Сирисаят.

Что касается проекта по строительству пирса у пхукетского аэропорта, то он в тот момент по-прежнему находился на рассмотрении в центральном офисе Морского департамента. При этом в документах по проекту указывалось, что идею поддержал глава ведомства.