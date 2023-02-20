Таиланд и Мьянма открыли погранпереход в Чианг-Рае

Власти Таиланда и Мьянмы возобновили работу сухопутного погранперехода на первом Мосту дружбы, который связывает тайский Мэ-Сай и бирманский Тачилек. Две страны постепенно открывают сухопутное сообщение, но новостей об открытии Ранонга пока нет, а до коронавируса это место было самым удобным для совершения бордер-ранов с Пхукета.

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Работа погранперехода на реке Мэ-Сай в одноименно в округе Чианг-Рая была возобновлена 20 февраля, на церемонию приехали вице-губернатор Чианг-Рая Сомванг Бунрайонг и губернатор Тачилека У Мин Най, пишет Bangkok Post

Погранпереход на первом Мосту дружбы был закрыт 23 марта 2020 года, то есть не работал в течение трех лет без одного месяца. Второй Мост дружбы продолжал использоваться для транспортировки грузов из одной страны в другую, но на условиях строгого контроля.

Теперь – к радости жителей по обе стороны границы – первый Мост дружбы заработал в почти нормальном режиме. Переход открыт с 6:30 утра до 18:30 вечера для «индивидуальных лиц». Согласно тексту Bangkok Post, в перспективе должны разрешить «небольшие грузовики» и продлить часы работы перехода до 21:00.

Для въезда в Мьянму требуется сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус (принимаются экспресс-тесты на антитела). Въезд в Таиланд свободный, как и на всех других погранпереходах.