Таиланд и Малайзия провели флотские учения в Андаманском море

Военно-морские силы Таиланда и Малайзии завершили на прошлой неделе 67-е по счету двусторонние флотские учения SEAEX THAMAL. Тренировка проходила с 15 по 21 июля в Андаманском море, участие принимали шесть кораблей, представлявших ВМФ двух стран, морскую полицию и службы обеспечения правопорядка и законности на море.

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От лица ВМФ Таиланда в маневрах участвовали патрульный корабль HTMS Klaeng, со стороны Центра правопорядка на море Thai-MECC – артиллерийский катер Т.886, от лица морской полиции – катер номер 809, сообщило третьего региональное командование ВМФ.

Малайзийскую сторону представляли патрульный корабль KD Terengganu (ВМФ), ударный катер KD Perkasa (силы обеспечения законности) и патрульный катер РА 50 (морская полиция Малайзии).

В рамках учения отрабатывались различные совместные мероприятия, включая противодействие нелегальному рыболовству, контрабанде, пиратству и торговле людьми. Основной упор был сделан на повышение уровня межведомственной координации и взаимодействия между моряками из Таиланда и Малайзии.

Церемонию закрытия учений вместе провели глава базирующегося на Пхукете третьего регионального командования ВМФ Таиланда вице-адмирал Апакорн Юконгкэу и глава малайзийского третьего командования со штабом на острове Лангкави адмирал Росли Бен Мохамад Иса.

«Учения SEAEX THAMAL входят в число механизмов сотрудничества между тайскими и малайзийскими ведомствами, занимающимися безопасностью на море, улучшающих координацию оперативных подразделений на региональном уровне. Они способствуют выстраиванию доверия и хороших отношений, что помогает совместно решать проблемы на локальном уровне без конфликтом и с высокой оперативностью», – заявило третьего командование ВМФ Таиланда.

Таиланд и Малайзия проводят учения SEAEX THAMAL с 11979 года. Мероприятия включают две тренировки – в Сиамском заливе (Наратхиват-Келантан) и в Андаманском море (Сатун-Перлис). В данном случае на нашивках участников мероприятия можно было увидеть надписи Лангкави-Пхукет.