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Таиланд готовится перейти на балльную систему штрафов за нарушения ПДД

Национальная законодательная ассамблея (NLA) поддержала «в принципе» проект поправок к Закону о наземном транспорте от 1979 года, предусматривающий изменение действующей системы наказаний за нарушение ПДД.

Новости Пхукета

18 Января 2019, 11:22 AM
Фото: Bangkok Post

Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, предложенные министром транспорта поправки предусматривают переход на балльную систему штрафов, отказ от бумажных квитанций в пользу электронной системы, расширение списка способов оплаты штрафов, создание единой базы данных водителей и транспортных средств, где будут фиксироваться нарушения правил.

Также поправки должны открыть дорогу к внедрению электронных водительских прав. Соответствующее приложение уже запущено и доступно для скачивания, но в текущей версии закона электронные права не упомянуты, что не позволяет использовать систему по прямому назначению.

Кроме того, поправки должны дать полиции полномочия штрафовать велосипедистов, выезжающих на дороги в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Видимо, в некоторых провинциях Таиланда подобная проблема действительно существует.

В публикации Bangkok Post не указывается, когда следует ожидать принятия поправок и реализации предложенных Минтрансом нововведений. Газета лишь указывает, что работу по созданию электронной базы данных должны совместно взять на себя полиция и Департамент наземного транспорта.

О балльной системе штрафов в настоящий момент известно лишь то, что у каждого водителя изначально будет 12 баллов. Нарушение ПДД будет приводить к их списанию (возможно, в разных количествах в зависимости от тяжести нарушения). После того, как баланс опустится до нуля, действие водительских прав нарушителя будет заморожено на 90 дней, а для возвращения на дороги ему будет необходимо пройти обучающий курс.

В публикации Bangkok Post не указывается, какое наказание может грозить водителю, севшему за руль до истечения упомянутого 90-дневного срока.

 

 

 

 

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