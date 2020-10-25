Таиланд готовится отпраздновать Лой Кратонг

Не успел Пхукет завершить традиционный Вегетарианский фестиваль, как пришла пора другого праздника. В субботу, 31 октября, тайцы будут отмечать Лой Кратонг, считающийся одним из самых романтичных в тайской культуре.

Новости Пхукета

25 Октября 2020, 01:26 PM

Лой Кратонг в Сапан-Хине. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

История Лой Кратонга уходит корнями в настолько давние времена, что затруднительно точно отследить его происхождение. Одни специалисты связывают традицию с индуистскими ритуалами поклонения богине воды Ганге (в Таиланде она известна как Пхра Мэ Кхонгка), другие же видят здесь следы еще более древних анималистических верований, когда люди обожествляли силы природы и поклонялись непосредственно им.

Считается, что свой современный облик ритуал приобрел во времена Сукхотая, а первую лодочку-кратонг спустила на воду супруга правителя этого королевства Нанг Ноппамат. Во всяком случае, именно ее имя до сих пор ассоциируется у многих тайцев с этим праздником. Более того, ежегодно в честь нее по всей стране проводятся конкурсы красоты, также считающиеся непременным атрибутом праздника.

Главный символ Лой Кратонга – украшенные цветочные лодочки-кратонги, которые участники фестиваля отпускают в путь по воде. Считается, что уплывающий кратонг уносит с собой все дурные мысли и события прошедшего года, позволяя оставить в прошлом все невзгоды и начать жизнь с чистого листа.

Кратонги делаются из банановых листьев и стеблей, украшаются цветами, свечками и ароматическими палочками. Главное, чтобы материал был натуральным. Сделанная своими руками лодочка, в которую заботливо положена монетка или прядь волос, обязательно унесет все дурное из жизни человека. Впрочем, в наши дни кратонг можно просто купить.

Традиционно почти все пхукетские муниципалитеты проводят в Лой Кратонг те или иные мероприятия, однако на момент подготовки статьи «Новостям Пхукета» удалось получить информацию далеко не о всех.

Так муниципалитет Патонга намерен организовать ярмарку на пляже, где расположатся киоски с различной едой по доступным ценам. Также запланирован концерт с участием школьных коллективов и не только. Плюс пляж планируют украсить скульптурами, чтобы любители Instagram могли пофотографироваться.

Административная организация тамбона Камала (OrBorTor) также проведет празднование на пляже. Для гостей выступит музыкальная группа местной школы Rajaprajanugroh 36 и другие творческие коллективы. Кроме того, анонсирован мастер-класс по изготовлению кратонгов.

В Кароне праздник ознаменует финал гастрономического фестиваля Kata Karon Chuan Chim Rim Lay, стартовавшего 23 октября и проходящего в парке Нонг-Харн у северной оконечности пляжа. Кроме еды и музыки, в программе – конкурс красоты Нанг Ноппамат для медицинских работников-волонтеров.

В тамбоне Тхепкрасаттри на севере Пхукета к фестивалю приурочена трехдневная ярмарка. Мероприятие проходит на Soi Nob Nang Dak. В программе значатся сразу два конкурса красоты – взрослый Нанг Ноппамат и детский Ну Ной Ноппамат. Кроме того, в субботу, 31 октября, на ярмарке выступит знаменитая исполнительница тайской музыки Дуангта Конгтхонг.