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Таиланд готовится отметить день Макха Буча, продажа алкоголя будет запрещена 8 февраля

Тайские буддисты готовятся отметить праздник Макха Буча, выпавший в этом году на субботу, 8 февраля. В связи с этим продажа алкоголя в соответствующий день будет запрещена по всей стране. Также, поскольку праздник выпал на субботу, следующий понедельник, 10 февраля, будет нерабочим днем.

Новости Пхукета

3 Февраля 2020, 02:37 PM
Таиланд готовится отметить день Макха Буча, продажа алкоголя будет запрещена 8 февраля.

Таиланд готовится отметить день Макха Буча, продажа алкоголя будет запрещена 8 февраля.

Праздник Макха Буча отмечается ежегодно в полнолуние третьего месяца по лунному календарю. В этот день буддисты чтут память первых 1250 человек, которых Будда посвятил в монахи и которым открыт путь просветления.

День Макха Буча является в Таиланде общенациональным выходным. В этом году праздник выпал на субботу, поэтому следующий понедельник, 10 февраля, будет нерабочим днем. Закрыты будут все государственные учреждения, включая Иммиграционного, Департамент наземного транспорта, Земельный департамент. Также выходной получат сотрудники большинства частных компаний.

Также Макха Буча входит в список праздников, в которые в стране запрещена продажа алкоголя. Нарушителям запрета грозит до 10 тыс. бат штрафа и/или до шести месяцев тюремного заключения. Запрет распространяется только на 8 февраля.

 

 

 

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