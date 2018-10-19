Таиланд готовится отметить День Короля Чулалонгкорна

Ближайший вторник, 23 октября, будет нерабочим днем в Таиланде. Ежегодно в этот день страна почитает память Короля Чулалонгкорна (Рамы V).

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Король Чулалонгкорн или Рама V – пятый правитель Сиама из династии Чакри, считающийся одним из величайших монархов страны, выдающимся реформатором и защитником государства от западных колониальных держав. Рама V ушел из жизни 23 октября 1910 года, и 23 октября является в Таиланде днем память Короля Чулалонгкорна.

Во вторник в стране будут закрыты все офисы государственных ведомств, включая Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, Департамент трудоустройства и районные управы.

Отделения почты будут работать, однако все банки будут закрыты (кроме отделений в торговых центрах). Продажа алкоголя в День Короля Чулалонгкорна разрешена. Подробнее см. здесь.