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Таиланд готовится отметить День Короля Чулалонгкорна

Ближайший вторник, 23 октября, будет нерабочим днем в Таиланде. Ежегодно в этот день страна почитает память Короля Чулалонгкорна (Рамы V).

Новости Пхукета

20 Октября 2018, 03:00 PM

Король Чулалонгкорн или Рама V – пятый правитель Сиама из династии Чакри, считающийся одним из величайших монархов страны, выдающимся реформатором и защитником государства от западных колониальных держав. Рама V ушел из жизни 23 октября 1910 года, и 23 октября является в Таиланде днем память Короля Чулалонгкорна.

Во вторник в стране будут закрыты все офисы государственных ведомств, включая Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, Департамент трудоустройства и районные управы.

Отделения почты будут работать, однако все банки будут закрыты (кроме отделений в торговых центрах). Продажа алкоголя в День Короля Чулалонгкорна разрешена. Подробнее см. здесь.

 

 

 

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