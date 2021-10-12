Таиланд готовится открыться для туристов из стран низкого риска

Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча заявил, что будет стремиться к тому, чтобы с 1 ноября вся страна открылась для вакцинированных туристов из стран низкого эпидемиологического риска. Ранее речь шла об открытии лишь определенных провинций Королевства и столицы.

Новости Пхукета

12 Октября 2021, 06:04 PM

Прают Чан-Оча анонсировал дальнейшее открытие страны.

В телевизионном обращении к нации генерал Чан-Оча заявил, что с 1 ноября Таиланд должен открыться для туристов из минимум 10 безопасных стран. Иностранцы смогут прибывать прилетать в Королевство воздушным транспортом без необходимости прохождения карантина.

В качестве первых туристических рынков премьер-министр назвал Великобританию, Сингапур, Германию, Китай и США, пишет Bangkok Post.

«Центр по администрированию в условиях COVID-19 и Министерство здравоохранения получили от меня распоряжение срочно, в течение этой недели, рассмотреть возможность приема с 1 ноября гостей из-за рубежа без карантина, если прибывающие полностью привиты и прилетают авиационным транспортом из стран низкого риска», – заявил Прают Чан-Оча.

Премьер-министр также анонсировал план по дальнейшему расширению списка стран, откуда можно будет прибыть без карантина, с 1 декабря и 1 января.

Туристы из стран, не относящихся к группе низкого риска, также смогут посетить Таиланд, но с условием прохождения карантина, добавил глава правительства.

Генерал Чан-Оча выразил надежду, что открытие всей страны с 1 ноября поможет привлечь иностранцев в течение трех ближайших месяцев, на которые приходится пик высокого сезона, включая новогодние праздники.

Как отметил глава правительства, это должно оживить туристический сектор и смежные отрасли, в которых заняты миллионы жителей Таиланда.

Ранее правительство планировало, что с 1 ноября откроются лишь Бангкок и частично Чонбури (Паттая, Банг-Ламунг и Саттахип), Пхетчабури (Ча-Ам), Прачуап-Кхири-Кхан (Хуа-Хин), Чианг-Май (Мыанг, Мэ-Тэнг, Мэ-Рим и Дой-Тао). Теперь же премьер-министр заявил об открытии всей страны.

Заявление прозвучало на фоне относительного улучшения эпидемиологической ситуации в самом Таиланде. Количество ежедневных смертей от коронавируса упало ниже уровня в 100 человек, количество новых случаев заражения колеблется в районе 10 тыс. Позитивная динамика наблюдается в большинстве регионов Королевства, рост новых случаев заражения фиксируется на крайнем юге – в провинциях Наратхиват, Паттани, Сонгкхла и Яла. В отношении последних рассматривается возможность принятия дополнительных мер по сдерживанию распространения вируса.

До пандемии туристический сектор был одним из драйвером тайской экономики. На долю этого сегмента приходилось около 20% ВВП, причем 15% обеспечивала выручка от отдыха туристов из-за рубежа.

На пике число прибытий из-за границы достигало 40 млн человек в год, а лидером являлся Китай. В этом же году, согласно прогнозу Банка Таиланда, страна примет лишь 200 тыс. иностранцев. Прогноз на 2022 год – 6 млн человек.

Также Прают Чан-Оча отметил, что с 1 декабря правительство планирует разрешить ресторанам и развлекательным заведениям продавать спиртные напитки, чтобы поддержать соответствующий бизнес в Новый год и обеспечить туристам привычный отдых.