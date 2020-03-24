Таиланд готовится объявить чрезвычайное положение из-за коронавируса

Премьер-министр сделал объявление о чрезвычайном положении из здания правительства в Бангкоке. Обращение господина Чан-Очи к гражданам транслировалось по телевидению, сообщает Bangkok Post.
Генерал уточнил, что никаких новых ограничений в связи с коронавирусом пока не введено. О новых мерах по борьбе с распространением COVID-19 будет объявлено 26 марта.
«Новые требования будут озвучены послезавтра. Они будут действовать на постоянной основе для снижения масштабов эпидемии. Некоторые будут иметь вид просьб о сотрудничестве, другие будут обязательными к исполнению», – заявил премьер-министр.
Господин Чан-Оча также обратился к жителям страны с призывом не пытаться добираться из текущих мест нахождения до своих провинций, а организовать «домашний карантин» по месту нахождения. Также карантинные зоны будут организованы властями на местах и центральным правительством.
«Заражены многие люди. Необходимы полевые госпитали и масштабные каратинные зоны. Если ситуация не улучшится, потребуется полная изоляция», – добавил премьер-министр.
Также глава правительства напомнил, об опасности паники из-за недостоверной информации в соцсетях и СМИ. Господин Чан-Оча призвал граждан не публиковать онлайн сообщения, в достоверности которых есть сомнения.