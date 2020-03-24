Таиланд готовится объявить чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Таиланда намерено с 26 марта объявить в стране чрезвычайное положение и ввести ряд новых мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. С соответствующим заявлением выступил сегодня премьер-министр Прают Чан-Оча.

Новости Пхукета

24 Марта 2020, 04:42 PM

О новых мерах по борьбе с распространением COVID-19 будет объявлено 26 марта. Фото: Bangkok Post