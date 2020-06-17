Таиланд готовится к запуску на орбиту своего первого спутника

Военно-воздушные силы Таиланда уже в самом ближайшем времени могут обзавестись своим первым спутником на околоземной орбите.

Новости Пхукета

17 Июня 2020, 11:38 AM

Четвертая попытка запуска Napa-1 запланирована на 19 июня. Фото: ВВС Таиланда

Как пишет Bangkok Post со ссылкой на источник в Королевских ВВС, очередная попытка запуска спутника Napa 1 назначена на пятницу, 19 июня. Спутник должен быть выведен на низкую околоземную орбиту европейскойракетой-носителем Ariane Vega с космодрома Куру (Французская Гвиана).

К настоящему моменту запуск спутника откладывался уже трижды: в сентябре и декабре прошлого года помешали технические причины, в марте этого года – пандемия коронавируса.

Napa-1 – спутник типа CubeSat 6U, изготовленный голландской компанией Innovative Solutions in Space. Устройство будет вести съемку с высоты в 500 км. Основные области применения – обеспечение безопасности воздушного пространства Таиланда, борьба с лесными пожарами, предотвращение засух и наводнений. В будущем планируется запуск второго спутника данной серии – Napa-2.

Стоимость Napa-1 не раскрывается, но ранее глава Космического операционного центра ВВС Таиланда говорил, что она составляет «менее 100 млн бат». Сам Космический операционный центр ВВС был создан в августе прошлого года.