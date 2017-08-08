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Таиланд готовится к трехдневным выходным

В субботу, 12 августа, Таиланд будут отмечать День матери. Понедельник – дополнительный выходной.

Новости Пхукета

8 Августа 2017 10:42:30

Офисы государственных учреждений и большинства компаний будут закрыты в понедельник, 14 августа. Жители страны получили дополнительный выходной ввиду того, что День матери (12 августа) в этом году выпал на субботу.

Не будут работать в понедельник, в частности, Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, Земельный департамент, Департамент трудоустройства и другие учреждения. Отделения банков также будут закрыты (за исключением отделений в крупных торговых центрах).

Запрета на продажу спиртного 12 августа не будет. В этом году, согласно распоряжению премьер-министра, торговля алкоголем запрещена лишь в дни пяти больших буддистских праздников. При этом полиция призывает жителей и гостей страны добровольно воздержаться от употребления алкоголя в эту субботу в качестве жеста уважения к Королеве Сирикит, матери Его Величества Рамы X.

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